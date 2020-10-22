'PARTİDE BÖLÜCÜ KİMMİŞ HERKES GÖRMÜŞ OLDU'

Fotoğraf karesini kesenleri bölücülükle suçlayan İnce, "O fotoğrafı çeken, fotoğrafın CHP'nin resmi sitesinde yayınlanmasına izin verenlere teşekkür ediyorum. Partide bölücü kimmiş herkes görmüş oldu. Evet, partide bölücüler var. Onların da kim olduğunu, oto fotoğrafı yayan kişi, çeken kişi, ona onay veren kişiye bölücülerin kim olduğunu gösterdiği için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.