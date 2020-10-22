İshali ne keser? Hızlı bir şekilde ishali durdurmak için doğal tedavi yöntemleri

İSHAL NEDEN OLUR?



İshal oluşumunu tetikleyen bazı kişisel faktörler olduğu gibi elde olmayan sebeplerden dolayı bazı hastalıklar da ishal yapabilmektedir. İshal çeşitleri ile ilgili sıralama yapmak gerekirse; gıda zehirlenmeleri kaynaklı ishal, viral enfeksiyonlar, gastroenterit, rota virüs ishalleri diyebiliriz.

İshale neden olan bazı faktörler şunlardır:

Bebeklerin anne sütü ile beslenmemesi

Emzik, biberon gibi ürünlerden mikrop bulaşması

Bozuk besinlerin tüketilmesi

İçtiğimiz sudan mikrop bulaşması

Gıda zehirlenmeleri

Bebeklerde diş çıkarma dönemi

Antibiyotik kullanımı

Solunum yolu enfeksiyonu hastalıkları

Fazla meyve tüketimi

Meyve suyu tarzı içeceklerin fazla tüketimi