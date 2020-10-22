İshali ne keser? Hızlı bir şekilde ishali durdurmak için doğal tedavi yöntemleri

Küçük çaplı bir ishal yaşandığında doğal öneriler ile hafifletebilir ve ortadan kaldırabilirsiniz. Eğer hala devam ediyorsa uzmandan yardım almak en doğrusudur. Peki ishale sebep olan durumlar nelerdir, ishal hangi doğal yöntemlerle geçer ya da hafifler? Hayatı olumsuz yönde etkileyen ve ağrılar, ateş de yapan ishal nasıl tedavi edilir? İşte ishal için doğal önerileri haberimizde derledik.
İSHAL NEDEN OLUR?
İshal oluşumunu tetikleyen bazı kişisel faktörler olduğu gibi elde olmayan sebeplerden dolayı bazı hastalıklar da ishal yapabilmektedir. İshal çeşitleri ile ilgili sıralama yapmak gerekirse; gıda zehirlenmeleri kaynaklı ishal, viral enfeksiyonlar, gastroenterit, rota virüs ishalleri diyebiliriz.
İshale neden olan bazı faktörler şunlardır:
Bebeklerin anne sütü ile beslenmemesi
Emzik, biberon gibi ürünlerden mikrop bulaşması
Bozuk besinlerin tüketilmesi
İçtiğimiz sudan mikrop bulaşması
Gıda zehirlenmeleri
Bebeklerde diş çıkarma dönemi
Antibiyotik kullanımı
Solunum yolu enfeksiyonu hastalıkları
Fazla meyve tüketimi
Meyve suyu tarzı içeceklerin fazla tüketimi
İSHAL İÇİN DOĞAL ÖNERİLER
İshalin oluşum nedenine göre tedavi uygulanır. İshal yiyecek, içecekler, ilaçlar ve hastalıklardan kaynaklı meydana gelir. İshalden kurtulmak için şu yöntemleri deneyebilirsiniz:
İki ya da üç adet patatesi haşlayın. Püre haline getirerek tüketin.
Yoğurt ve nişasta karışımı yaparak ishali önleyebilirsiniz.
İshal sürecinde yağsız gıdalar tüketin.
Kahve ve çay tüketimini azaltın.
Yulaf ezmesi, buğday kreması veya pirinç lapası gibi sıcak tahıllar
Muz ve elma püresi yaparak tüketin.
Pirinç pilavı tüketebilirsiniz.
Ekmek veya tost tüketimi ishale iyi gelir.
Kraker veya sarı leblebi tüketimi de ishale iyi gelen ürünlerdir.
Bol su için. Su kaybınızı önleyerek ishalin ilerlemesini durdurabilirsiniz.
Kekik, nane ve limon çayı karın ağrılarını hafifletecektir.