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    • 22.10.2020 14:29
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    Günlük hayatı olumsuz yönde etkileyen ? Küçük büyük kadın erkek fark etmeksizin farklı nedenlere bağlı olarak oluşan ishal ağrıya sebep olacağı gibi yanında farklı belirtileri de yaşatabilir. İlaç almak yerine doğal yöntemlerle ishali durdurmak isteyenler için öneriler derledik. Peki nelere dikkat etmek gerekir, hangi doğal besinler tüketilmeli? İşte hızlı bir şekilde

    takvim.com.tr
    İshali ne keser? Hızlı bir şekilde ishali durdurmak için doğal tedavi yöntemleri

    Küçük çaplı bir ishal yaşandığında doğal öneriler ile hafifletebilir ve ortadan kaldırabilirsiniz. Eğer hala devam ediyorsa uzmandan yardım almak en doğrusudur. Peki ishale sebep olan durumlar nelerdir, ishal hangi doğal yöntemlerle geçer ya da hafifler? Hayatı olumsuz yönde etkileyen ve ağrılar, ateş de yapan ishal nasıl tedavi edilir? İşte ishal için doğal önerileri haberimizde derledik.

    İSHAL NEDEN OLUR?

    İshal oluşumunu tetikleyen bazı kişisel faktörler olduğu gibi elde olmayan sebeplerden dolayı bazı hastalıklar da ishal yapabilmektedir. İshal çeşitleri ile ilgili sıralama yapmak gerekirse; gıda zehirlenmeleri kaynaklı ishal, viral enfeksiyonlar, gastroenterit, rota virüs ishalleri diyebiliriz.

    İshale neden olan bazı faktörler şunlardır:

    Bebeklerin anne sütü ile beslenmemesi
    Emzik, biberon gibi ürünlerden mikrop bulaşması
    Bozuk besinlerin tüketilmesi
    İçtiğimiz sudan mikrop bulaşması
    Gıda zehirlenmeleri
    Bebeklerde diş çıkarma dönemi
    Antibiyotik kullanımı
    Solunum yolu enfeksiyonu hastalıkları
    Fazla meyve tüketimi
    Meyve suyu tarzı içeceklerin fazla tüketimi

    İSHAL İÇİN DOĞAL ÖNERİLER

    İshalin oluşum nedenine göre tedavi uygulanır. İshal yiyecek, içecekler, ilaçlar ve hastalıklardan kaynaklı meydana gelir. İshalden kurtulmak için şu yöntemleri deneyebilirsiniz:

    İki ya da üç adet patatesi haşlayın. Püre haline getirerek tüketin.
    Yoğurt ve nişasta karışımı yaparak ishali önleyebilirsiniz.
    İshal sürecinde yağsız gıdalar tüketin.
    Kahve ve çay tüketimini azaltın.
    Yulaf ezmesi, buğday kreması veya pirinç lapası gibi sıcak tahıllar
    Muz ve elma püresi yaparak tüketin.
    Pirinç pilavı tüketebilirsiniz.
    Ekmek veya tost tüketimi ishale iyi gelir.
    Kraker veya sarı leblebi tüketimi de ishale iyi gelen ürünlerdir.
    Bol su için. Su kaybınızı önleyerek ishalin ilerlemesini durdurabilirsiniz.
    Kekik, nane ve limon çayı karın ağrılarını hafifletecektir.
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