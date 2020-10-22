Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklar C.B. ve L.A. ile avukatları hazır bulundu. Sanık C.B, savunmasında, PKK/KCK üyesi olmadığını ve örgüt propagandası yapmadığını ileri sürerek, beraatına karar verilmesini talep etti.

Diğer sanık da üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatını istedi.



CUMHURİYET SAVCISI MÜTALAASINI SUNDU

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak, sanıkların "terör örgütü propagandası yapma" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti, C.B'yi, "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, diğer sanığın ise beraatına karar verdi.