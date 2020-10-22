29 Ekim şiirleri en güzel MEB onaylı kısa 2 kıtalık-4 kıtalık Cumhuriyet sözleri haberimizde yer alıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için az zaman kaldı ve heyecanlı geri sayım başladı. Arama motorları üzerinden 29 Ekim şiirlerinin özellikle kısa olanları merakla araştırılıyor ve sosyal medya hesaplarından paylaşılmak üzere notlara ekleniyor. Bu yıl corona virüsten dolayı kutlamalar yapılamasa da sosyal medyadan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri paylaşılacak
BUGÜN
Durmadan dalgalanır şanlı bayrağım ,
Yurdumun en büyük bayramı bugün .
Ufuklar gül açsın, gülsün toprığım ,
Yurdumun en büyük bayramı bugün .
Ağaçlar bezensin, dallar süslensin .
Bahçeler donansın, güller süslensin .
Ata'nın açtığı yollar süslensin .
Yurdumun en büyük bayramı bugün .
Yurt için savaşmak bir şanlı düğün ,
Yaşamak duygusu her şeyden üstün ,
İstiklal sevdası ufkumuzda gün ,
Yurdumun en büyük bayramı bugün .
Tarihe sığmayan şanlar Türk'ündür .
Ölümden korkmayan canlar Türk'ündür .
Bayrağı renk veren kanlar Türk'ündür ,
Yurdumun en büyük bayramı bugün .
Ata'mız her zaman kalbimizde hız ,
Ülkümüz uğrunda ölmek ahtımız ,
Şölenler kurulsun, içilsin kımız .
Yurdumun en büyük bayramı bugün .
Kanım toprağa katanımız var ,
Bayrağın altında yatanımız var ,
D?stanlar kaynağı vatanımız var ,
Yurdumun en büyük bayramı bugün .
29 Ekim
Cumhuriyet bayramı
Geldi bize ne mutlu !
Bayraklarla donattık,
Güzel okulumuzu.
Sokaklarda, evlerde
Al bayrak dalgalanır.
Onun o al rengini
Bütün bir dünya tanır.
Yirmi dokuz Ekimi
Karşılarız neşeyle
Çünkü bugün erdik,
Büyük Cumhuriyet'e
Yürüyün arkadaşlar
Hep ileri koşalım,
Bugün bayramımız var,
Gelin bayramlaşalım.
Ali Püsküllüoğlu
SENİNLE CUMHURİYET
Genç, ihtiyar, kadın, kız,
İşte sokaklardayız.
Başımızda ay yıldız
Seninle Cumhuriyet.
Kurtuluş Savaşı'nın
Bize armağanısın.
İnsanım aydınlansın,
Seninle Cumhuriyet.
Sen özgürlük yolusun,
Güzellikler dolusun.
Yolum doğruluk olsun,
Seninle Cumhuriyet.
Atatürk önderimiz,
Işıklı izindeyiz.
Mutluyuz, sevinçliyiz,
Seninle Cumhuriyet.
Mehmet ŞAHİN
CUMHURİYET BAYRAMI
Gündüz herkes neşeli,
Şenlik olur akşamı.
Bayramların güzeli,
Cumhuriyet Bayramı.
Her bayramla bir tutmam,
Bu bayram, büyük bayram.
Yurtta üç gece, üç gün,
Eğlence var, şenlik var.
Işıklar yanar bütün
Dalgalanır bayraklar.
Her bayramla bir tutmam,
Bu bayram, büyük bayram
Necdet Rüştü EFE
CUMHURİYET BAYRAMI
Ay-yıldızlı bayrağım,
Semaları donatmış.
Bugün bayram var diye,
Şafak erkenden atmış.
Yüksek tanklar süslemiş,
Caddeleri, yolları.
Bugün gözler ilerde,
Bugün başlar yukarı.
Akın akın insanlar,
Meydanlara koşuyor.
Bugün bayram var diye,
Bütün millet coşuyor.
Bu güzel Cumhuriyet,
Devletimin temeli.
El üstünde yaşatmak,
Hepimizin emeli.
İ.Hakkı TALAS
Biz Cumhuriyetiz
Cumhuriyetin çocuklarıyız biz !
Cumhuriyetin armağan edilen topraklarında,
Ata'mın emanetçisiyiz biz !
Biz cumhuriyetiz !
Atatürk'üm kurdu cumhuriyeti,
Kahraman milletim sonsuzca sahiplendi.
Yurdumda barış ve sevgi ilkesi,
Cumhuriyetin ışığıyla sardı kardeşliği.
Biz cumhuriyetiz !
Ata'mın emanetçisiyiz biz !
Analarıyız, babalarıyız, çocuklarıyız biz !
Toprağımız uğruna düşen kanın mirasçısıyız biz !
Uğruna atalarımızın yürüdüğü istiklal yolunda,
Dünya'nın Türk'ün kahramanlığıyla tanıdığı biz
Vatan, bayrak sevgisiyle, mutlu yarınlarımızda,
Cumhuriyetin nöbetçisiyiz biz !
Biz cumhuriyetiz!
Berkan Selhan