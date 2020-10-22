29 Ekim şiirleri en güzel MEB onaylı kısa 2 kıtalık-4 kıtalık Cumhuriyet sözleri

CUMHURİYET BAYRAMI



Gündüz herkes neşeli,

Şenlik olur akşamı.

Bayramların güzeli,

Cumhuriyet Bayramı.

Her bayramla bir tutmam,

Bu bayram, büyük bayram.

Yurtta üç gece, üç gün,

Eğlence var, şenlik var.

Işıklar yanar bütün

Dalgalanır bayraklar.

Her bayramla bir tutmam,

Bu bayram, büyük bayram

Necdet Rüştü EFE



CUMHURİYET BAYRAMI

Ay-yıldızlı bayrağım,

Semaları donatmış.

Bugün bayram var diye,

Şafak erkenden atmış.

Yüksek tanklar süslemiş,

Caddeleri, yolları.

Bugün gözler ilerde,

Bugün başlar yukarı.

Akın akın insanlar,

Meydanlara koşuyor.

Bugün bayram var diye,

Bütün millet coşuyor.

Bu güzel Cumhuriyet,

Devletimin temeli.

El üstünde yaşatmak,

Hepimizin emeli.

İ.Hakkı TALAS



Biz Cumhuriyetiz

Cumhuriyetin çocuklarıyız biz !

Cumhuriyetin armağan edilen topraklarında,

Ata'mın emanetçisiyiz biz !

Biz cumhuriyetiz !

Atatürk'üm kurdu cumhuriyeti,

Kahraman milletim sonsuzca sahiplendi.

Yurdumda barış ve sevgi ilkesi,

Cumhuriyetin ışığıyla sardı kardeşliği.

Biz cumhuriyetiz !

Ata'mın emanetçisiyiz biz !

Analarıyız, babalarıyız, çocuklarıyız biz !

Toprağımız uğruna düşen kanın mirasçısıyız biz !

Uğruna atalarımızın yürüdüğü istiklal yolunda,

Dünya'nın Türk'ün kahramanlığıyla tanıdığı biz

Vatan, bayrak sevgisiyle, mutlu yarınlarımızda,

Cumhuriyetin nöbetçisiyiz biz !

Biz cumhuriyetiz!

Berkan Selhan