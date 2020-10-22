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    • 22.10.2020 17:43
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    Gündemde vatandaşlar arama motorları üzerinden çok fazla sorgulamalarını yapıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na az bir zaman kalan sosyal medyadan paylaşılmak üzere en güzel ve anlamlı 29 Ekim şiirleri, araştırılır oldu. 2 ve 4 kıtalık kısa şiirleri sevdiklerine mesaj olarak göndermek isteyenler de araştırmalarını sürdürüyor. Cumhuriyet’in ilan edildiği 29 Ekim için şiirleri haberimizde derledik.

    takvim.com.tr
    29 Ekim şiirleri en güzel MEB onaylı kısa 2 kıtalık-4 kıtalık Cumhuriyet sözleri

    29 Ekim şiirleri en güzel MEB onaylı kısa 2 kıtalık-4 kıtalık Cumhuriyet sözleri haberimizde yer alıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için az zaman kaldı ve heyecanlı geri sayım başladı. Arama motorları üzerinden 29 Ekim şiirlerinin özellikle kısa olanları merakla araştırılıyor ve sosyal medya hesaplarından paylaşılmak üzere notlara ekleniyor. Bu yıl corona virüsten dolayı kutlamalar yapılamasa da sosyal medyadan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri paylaşılacak

    BUGÜN

    Durmadan dalgalanır şanlı bayrağım ,
    Yurdumun en büyük bayramı bugün .
    Ufuklar gül açsın, gülsün toprığım ,
    Yurdumun en büyük bayramı bugün .

    Ağaçlar bezensin, dallar süslensin .
    Bahçeler donansın, güller süslensin .
    Ata'nın açtığı yollar süslensin .
    Yurdumun en büyük bayramı bugün .

    Yurt için savaşmak bir şanlı düğün ,
    Yaşamak duygusu her şeyden üstün ,
    İstiklal sevdası ufkumuzda gün ,
    Yurdumun en büyük bayramı bugün .

    Tarihe sığmayan şanlar Türk'ündür .
    Ölümden korkmayan canlar Türk'ündür .
    Bayrağı renk veren kanlar Türk'ündür ,
    Yurdumun en büyük bayramı bugün .

    Ata'mız her zaman kalbimizde hız ,
    Ülkümüz uğrunda ölmek ahtımız ,
    Şölenler kurulsun, içilsin kımız .
    Yurdumun en büyük bayramı bugün .

    Kanım toprağa katanımız var ,
    Bayrağın altında yatanımız var ,
    D?stanlar kaynağı vatanımız var ,
    Yurdumun en büyük bayramı bugün .

    29 Ekim

    Cumhuriyet bayramı
    Geldi bize ne mutlu !
    Bayraklarla donattık,
    Güzel okulumuzu.

    Sokaklarda, evlerde
    Al bayrak dalgalanır.
    Onun o al rengini
    Bütün bir dünya tanır.

    Yirmi dokuz Ekimi
    Karşılarız neşeyle
    Çünkü bugün erdik,
    Büyük Cumhuriyet'e

    Yürüyün arkadaşlar
    Hep ileri koşalım,
    Bugün bayramımız var,
    Gelin bayramlaşalım.

    Ali Püsküllüoğlu

    SENİNLE CUMHURİYET

    Genç, ihtiyar, kadın, kız,
    İşte sokaklardayız.
    Başımızda ay yıldız
    Seninle Cumhuriyet.

    Kurtuluş Savaşı'nın
    Bize armağanısın.
    İnsanım aydınlansın,
    Seninle Cumhuriyet.

    Sen özgürlük yolusun,
    Güzellikler dolusun.
    Yolum doğruluk olsun,
    Seninle Cumhuriyet.

    Atatürk önderimiz,
    Işıklı izindeyiz.
    Mutluyuz, sevinçliyiz,
    Seninle Cumhuriyet.

    Mehmet ŞAHİN

    CUMHURİYET BAYRAMI

    Gündüz herkes neşeli,
    Şenlik olur akşamı.
    Bayramların güzeli,
    Cumhuriyet Bayramı.

    Her bayramla bir tutmam,
    Bu bayram, büyük bayram.
    Yurtta üç gece, üç gün,
    Eğlence var, şenlik var.

    Işıklar yanar bütün
    Dalgalanır bayraklar.
    Her bayramla bir tutmam,
    Bu bayram, büyük bayram

    Necdet Rüştü EFE

    CUMHURİYET BAYRAMI

    Ay-yıldızlı bayrağım,
    Semaları donatmış.
    Bugün bayram var diye,
    Şafak erkenden atmış.

    Yüksek tanklar süslemiş,
    Caddeleri, yolları.
    Bugün gözler ilerde,
    Bugün başlar yukarı.

    Akın akın insanlar,
    Meydanlara koşuyor.
    Bugün bayram var diye,
    Bütün millet coşuyor.

    Bu güzel Cumhuriyet,
    Devletimin temeli.
    El üstünde yaşatmak,
    Hepimizin emeli.

    İ.Hakkı TALAS


    Biz Cumhuriyetiz

    Cumhuriyetin çocuklarıyız biz !
    Cumhuriyetin armağan edilen topraklarında,
    Ata'mın emanetçisiyiz biz !
    Biz cumhuriyetiz !

    Atatürk'üm kurdu cumhuriyeti,
    Kahraman milletim sonsuzca sahiplendi.
    Yurdumda barış ve sevgi ilkesi,
    Cumhuriyetin ışığıyla sardı kardeşliği.

    Biz cumhuriyetiz !
    Ata'mın emanetçisiyiz biz !
    Analarıyız, babalarıyız, çocuklarıyız biz !
    Toprağımız uğruna düşen kanın mirasçısıyız biz !

    Uğruna atalarımızın yürüdüğü istiklal yolunda,
    Dünya'nın Türk'ün kahramanlığıyla tanıdığı biz
    Vatan, bayrak sevgisiyle, mutlu yarınlarımızda,
    Cumhuriyetin nöbetçisiyiz biz !

    Biz cumhuriyetiz!

    Berkan Selhan
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