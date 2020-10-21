BAKANLAR KURULU RESMEN KABUL ETTİ!

Hükümet Sözcü Yardımcısı Demmer, Berlin'de yaptığı açıklamada bu son dakika haberini açıklarken Almanya İçişleri Bakanlığının, WhatsApp, Telegram ve diğer birçok kişisel mesajlaşma uygulamasının uçtan uca şifreli yazışmalarının Alman istihbarat kurumları tarafından okunabilmesine olanak tanıyan tasarının, Bakanlar Kurulu tarafından resmen kabul edildiğini açıkladı.

Habere göre Almanya'da yurt içi istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) ile dış istihbarattan sorumlu Federal İstihbarat Servisi (BND) ve Alman Askeri İstihbarat Servisi (MAD), Whatsapp gibi birçok uygulama üzerinden şifreli mesajlaşmaları okuyup takip edebilecek.