Askerlik yerleri açıklandı mı? 2020 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanır?

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanır? Milli Savunma Bakanlığı (MSB) askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağını duyurdu. Açıklamanın ardından Kasım ayında askere gidecek vatandaşlar askerlik yerleri açıklandı mı sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik yerleri ne zaman açıklanır?
ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSB'nin son paylaştığı duyuruya göre, kasım celbi askerlik yerleri 23 Ekim Cuma günü açıklanacak.
SEVK TARİHLERİ
Belgelerin alınacağı tarihler şu şekilde olacak; Bedelli Er (Ekim Celp ve Sevk Dönemi) 03 Ekim 2020 29 Eylül-03 Ekim 2020
Yedek Subay/Astsubay Adayları,Erbaş/Er (1nci Grup) 30 Ekim 2020 26-30 Ekim
2020 Bedelli Er (Kasım Celp ve Sevk Dönemi) 21 Kasım 2020 17-21 Kasım 2020
Erbaş/Er (2nci Grup) 25 Kasım 2020 21-25 Kasım 2020
Erbaş/Er (3ncü Grup) 24 Aralık 2020 20-24 Aralık 2020
ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, yedek subay, astsubay ve erler ile bedelli askerlik yapacaklar, sınıflandırma sonuçlarını e-devlet ve askerlik şubesi başkanlıklarından öğrenebilecek.
Askerlik yerleri "www.turkiye.gor.tr" adresinden Milli Savunma Bakanlığı Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve ASAL Sevk Başvurusu ekranına ulaşılarak öğrenilebilecek.
Askerlik hizmetini yerine getirecek olan yükümlüler e-Devlet üzerinden Er Sınıflandırma sonucu ekranı üzerinden askerlik yapacakları yeri öğrenebilecek. Askerlik yerleri "www.turkiye.gov.tr/sevk-edilecek-egitim-merkezi " linkinden öğrenilebilecek. Askerlik yapacaklar E-Devlet şifresi ve kimlik numarası ile giriş yaptıktan sonra yerlerini öğrenebilecekler.