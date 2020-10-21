Askerlik yerleri açıklandı mı? 2020 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanır?

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, yedek subay, astsubay ve erler ile bedelli askerlik yapacaklar, sınıflandırma sonuçlarını e-devlet ve askerlik şubesi başkanlıklarından öğrenebilecek.

Askerlik yerleri "www.turkiye.gor.tr" adresinden Milli Savunma Bakanlığı Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve ASAL Sevk Başvurusu ekranına ulaşılarak öğrenilebilecek.

Askerlik hizmetini yerine getirecek olan yükümlüler e-Devlet üzerinden Er Sınıflandırma sonucu ekranı üzerinden askerlik yapacakları yeri öğrenebilecek. Askerlik yerleri "www.turkiye.gov.tr/sevk-edilecek-egitim-merkezi " linkinden öğrenilebilecek. Askerlik yapacaklar E-Devlet şifresi ve kimlik numarası ile giriş yaptıktan sonra yerlerini öğrenebilecekler.