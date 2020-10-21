Son dakika: Bakan Pakdemirli, israfı önlemek için "Söz Veriyorum" kampanyası başlattı

Pakdemirli, gıda israfı konusunda daha fazla bilinçlendirme, tüketiciyi ve tüketenleri bilinçlendirme kampanyasının yapılması gerektiğine işaret ederek, "Gıda okuryazarlığı son derece önemli. Gerçekten bir markete girildiğinde, gıdanın ele alındığında neyle karşı karşıya kalındığını, neyi tükettiğini, ne kadar alması gerektiğini ortalama bir vatandaşımızın biliyor olması ve çok iyi takip etmesi lazım. Bakanlığımızda Tarım ve Orman Akademisi var. Burada önümüzdeki günlerde gıda okuryazarlığına ait de çeşitli dersler veriyor olacağız." dedi.

"EBA TV'DE ÖZEL DERS OLARAK MÜFREDATA GİRİYOR"

Kampanyaya ilişkin özel bir web sitesi oluşturulduğu bilgisini paylaşan Pakdemirli, "Toplumun her kesiminin destek vereceği güçlü bir iletişim süreci yürütülüyor. EBA TV'de özel ders olarak müfredata giriyor. 'Sofranasahipcik.com' adresine girip gıda kaybı ve israfına karşı mücadele edeceğimize söz vereceğiz." diye konuştu.

Söz konusu kampanyanın kayıp ve israf farkındalığına yönelik çalışmalar sırasında maskot olarak kullanılacak "Cano"yu da kamuoyuna tanıtan Pakdemirli, "Cano"nun kampanya boyunca restoran, kafe ve market gibi yerlerde kampanyayı hatırlatacağını aktardı.

Toplumun tüm kesimini "Söz Veriyorum" kampanyasına katılmaya davet eden Pakdemirli, bu kampanya ile 2 milyon kişiyle dünyada çevrim içi olarak en çok imza atılan kampanya rekoru kırmayı hedeflediklerini kaydetti.

"ÜRETİLEN HER 3 GIDA MADDESİNDEN BİRİNİ MAALESEF ÇÖPE ATIYORUZ"

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Başarılı kampanyalar yürütme konusunda Bakanlığın gayretlerini sürdürdüğüne işaret eden Pakdemirli, "Geçen yıl Geleceğe Nefes çok başarılı bir kampanyaydı. Bu sene de yine toplumsal bilinci ve farkındalığı artırmak maksadıyla 'Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık' sloganıyla bir kampanya başlattık." dedi.