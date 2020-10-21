İLK YALANLARI DEĞİL

Haberi yalanlanan Reuter daha önce de algı operasyonuna imza atmıştı. 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi müjdesi öncesi sözde iki Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde rezervi 800 milyar metreküp açıklayan Reuters, muhalif medyanın da yardımıyla "rezerv beklenenden az çıktı" algısı yaratmaya çalışmıştı.