İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Reuters'ın "Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir" haberini yalanladı.
"TAMAMEN ASILSIZDIR"
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Bugün Reuters kaynaklı "Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir" haberi tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir." ifadelerini kullandı.
İLK YALANLARI DEĞİL
Haberi yalanlanan Reuter daha önce de algı operasyonuna imza atmıştı. 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi müjdesi öncesi sözde iki Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde rezervi 800 milyar metreküp açıklayan Reuters, muhalif medyanın da yardımıyla "rezerv beklenenden az çıktı" algısı yaratmaya çalışmıştı.