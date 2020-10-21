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    • 21.10.2020 20:24
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    İçişleri Bakanlığı'ndan 'ın “'de sokağa çıkma yasakları gelebilir” haberine yalanlama!

    İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı 'ın “'de sokağa çıkma yasakları gelebilir” haberini yalanladı.Twitter'dan açıklama yapan Çataklı "Bugün Reuters kaynaklı "Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir" haberi tamamen asılsızdır" ifadelerini kullandı.

    İçişleri Bakanlığı'ndan Reuters'a yalanlama

    İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Reuters'ın "Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir" haberini yalanladı.

    "TAMAMEN ASILSIZDIR"
    İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Bugün Reuters kaynaklı "Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir" haberi tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir." ifadelerini kullandı.

    İLK YALANLARI DEĞİL
    Haberi yalanlanan Reuter daha önce de algı operasyonuna imza atmıştı. 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi müjdesi öncesi sözde iki Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde rezervi 800 milyar metreküp açıklayan Reuters, muhalif medyanın da yardımıyla "rezerv beklenenden az çıktı" algısı yaratmaya çalışmıştı.
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    Haberler Güncel İçişleri Bakanlığı'ndan Reuters'ın “Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir” haberine yalanlama!