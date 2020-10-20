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    • 20.10.2020 11:45
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    SON DAKİKA: Öldürülen 'ın ailesinden 'e 12,5 yıl hapis cezasına itiraz

    Son dakika haberine göre, 'da öldürülen 'ın (32) ailesi, 'e (20) verilen 12,5 yıl hapis cezasını az bularak, avukatları aracılığıyla itirazda bulunmak üzere ’ne başvurdu.

    Kadir Şeker davasında flaş gelişme!

    Olay, 5 Şubat akşamı Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. 'ın sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü gerekçesiyle olaya müdahale etmek isteyen , çıkan arbedede Duran'ı bıçaklayarak öldürdü.

    Tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı 3'üncü 'nde, 14 Ekim günü görülen karar duruşmasında, önce ömür boyu hapse çarptırıldı. Suçun haksız tahrik altında işlendiği gerekçesiyle ceza önce 15 yıla, Kadir Şeker'in duruşmadaki iyi hali de göz önünde bulundurularak 12,5 yıla indirilip, tutukluluk halinin devamına karar verildi.




    HAPİS CEZASINA İTİRAZ
    Öldürülen Özgür Duran'ın babası Cengiz Duran, avukatları aracıyla Kadir Şeker'e verilen hapis cezasına itirazda bulunmak üzere Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu. Başvuruda, ''Karar usul ve yasaya aykırı olduğundan kararı istinaf ediyoruz. Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğine müteakip, istinaf gerekçelerimizi sayın mahkemeye sunacağız'' denildi.





    CUMHURİYET SAVCILIĞI VE AVUKATLARI DA İTİRAZDA BULUNDU
    Mahkemede verilen mütalaada haksız tahrik indiriminin en üst sınırdan uygulanmasını talep eden Cumhuriyet Savcılığı, geçen cuma günü 'ne verilen karar için itiraz edip, talebini yeniledi. Kadir Şeker'in avukatları da yerel mahkemenin verdiği hapis cezası ve tutukluk halinin devamı kararına itiraz için dün bir üst mahkeme olan Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu.



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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Öldürülen Özgür Duran'ın ailesinden Kadir Şeker'e 12,5 yıl hapis cezasına itiraz