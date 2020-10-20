5. ve 9. sınıflar ne zaman okula başlayacak? MEB 2 Kasım hangi sınıflar okula gidecek? MEB 5. ve 9. sınıflar ne zaman okula gidecek? Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın ardından bazı soruların yanıtları netlik kazanmış oldu. Öğrenciler şimdi bazı sorulara yanıt arıyor. İşte okullar açılmasına dair detaylar...
5. VE 9. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLAYACAK?
Başkan Erdoğan, "Ortaokullarda 5'inci sınıflarda, liselerde 9'uncu sınıflarda yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerini 2 Kasım tarihi itibarıyla başlatıyoruz." dedi.
OKUL KANTİNLERİNİN 19 EKİM'DEN İTİBAREN AÇILMASINA KARAR VERİLDİ
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıya göre, yüz yüze eğitimin başladığı ilkokullarla 8. ve 12'nci sınıfların bulunduğu okullarda kantinler 19 Ekim'den itibaren açılacak.
Yüz yüze eğitimin başladığı ilkokullarla 8. ve 12'nci sınıfların bulunduğu okullarda kantinlerin 19 Ekim'den itibaren açılmasına karar verildi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, 21 Eylül'de okul öncesi eğitimle ilkokul 1. sınıflarda yüz yüze eğitime başlandığı anımsatılarak, ilkokul kademesinin diğer sınıfları ile 8. ve 12. sınıflarda ise 12 Ekim'de yüz yüze eğitime geçildiği belirtildi.
Okul kantinlerinin 13 Mart 2020'den bu yana kapalı olduğunun hatırlatıldığı yazıda, şunlar kaydedildi:
"Bu süreçte kantin işleticilerinin gelir getirici herhangi bir faaliyette bulunmadıkları göz önünde bulundurularak Bakanlığımıza bağlı resmi okul ve kurumlarda bulunan kantin vb. yerlerin 19 Ekim'de açılmasına karar verilmiştir."
5-8 VE 9-12. SINIF DÜZEYLERİNDE ETKİLEŞİMLİ KİTAPLAR YAYIMLANDI
Millî Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere zengin içerikli kaynak desteği sunmaya devam ediyor. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 5-7. sınıf beceri temelli testler, 8. sınıf çalışma soruları ve örnek sorular ile 9-12. sınıf tekrar testlerinden oluşan 15 kitaplık destek seti öğrencilere uzaktan eğitim sürecinde yardımcı olmak amacıyla etkileşimli kitap (e-kitap) formatında erişime açıldı.