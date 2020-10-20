"ALKOLÜ, BAĞIMLILIK YAPMA RİSKİ ÇOK YÜKSEK BİR MADDEDİR"

Hatta bazı durumlarda o an için işimize yaradığını düşündüğümüz kimi yöntemler, fiziksel ve ruhsal sağlığımızı tehdit bile edebilir. Aslında hepimiz bir baş etme yöntemine başvururken haz-zarar dengesine göre hareket ederiz. Çünkü olumsuz duygu ve yaşantıların ortaya çıkma olasılığını en aza indirgemeyi isteriz. Bunun için de daha fazla ödül hissini yaratan eylem ya da etkileşimlere ihtiyaç duyarız. Alkol, yoğun miktarda ödül hissi yani çok fazla haz yaratan, bu nedenle bağımlılık yapma potansiyeli yüksek olan bir kimyasal maddedir. Alkol gibi bağımlılık yapabilen kimyasal maddelerin getireceği haz zarardan çok daha fazla olarak algılanır ve olası olumsuz, hatta tehlikeli sonuçları göz ardı edilir. Dahası alkole hayatında önemli bir rol veren birey, bir kez daha ona ulaşabilmek için fiziksel sağlığını büyük bir riske atabilir" ifadelerini kullandı.

"BEYİN VE BEDENDE KALICI HASARLAR OLUŞTURABİLİR"

Şimdilerde eylem ve etkileşimlerimizin çok sınırlandığı bir dönem olduğunun altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Oya Mortan Sevi, "Belki de bu nedenle alkolün sık tüketiminin beyin ve beden sağlığını tehdit ettiği bilinen bir gerçek iken, şimdi de sahte alkolün yaşamları tehdit ettiği örnekler gündemimizde. Bu vesileyle altını çizmek isterim ki, alkol ne sorunlarımızı çözebilir ne de hayatımıza kalıcı bir katkı sağlayabilir. Dahası yoğun ve sık kullanımı, beyinde ve bedende kalıcı hasarlar oluşturabilir. Fiziksel ve ruhsal sağlığımızı korumanın yolu ise uzun vadede kalıcı hazlar yaratan gerçek deneyimlerdir; yaşam amaçları oluşturmak ve onlar için çaba harcamak, yeni beceriler geliştirmek, ilgi alanlarımıza, doğaya, spora, bilime, sanata, üretmeye, ailemize ve dostlarımıza vakit ayırmak gibi. Bu dönemde ortak amacımız fiziksel ve psikolojik sağlığımızı korumaya çalışmak olmalı, işlevsel olmayan davranış kalıpları ve alışkanlıkları kendimizden uzak tutmaya çabalayarak" diyerek sözlerini tamamladı.