O ilimizde tepki çeken manzara! Sular çekilince ortaya çıktı

"DOĞAL YAŞAMI ETKİLİYOR"

Vatandaşlardan Doğukan Karaca, su seviyesinin azalmasıyla kirliliğin ön plana çıktığını söyledi.

Nehirde koltuk, otomobil lastiği ve çokça şişe olduğunu belirten Karaca, "Bu durum doğal yaşamı etkiliyor. İçinde balık olduğunu biliyoruz ama onlar da kirlilik nedeniyle son zamanlarda azaldı." dedi.

Ender Karaca da çevreye herkesin duyarlı olması gerektiğinin altını çizdi.