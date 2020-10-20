Çadır tiyatrosu (Yurttan ve dünyadan koronavirüs haberleri)

MEGA PROBLEM

Polis, maske takmayanlara ceza kesti

Uzmanlar koronavirüsten korunmak için maske ve mesafe dedi. Ancak yurdum insanına dinletemedi. Vaka sayılarının arttığı İstanbul'da vatandaşlar hafta sonunu fırsat bildi. Taksim İstiklal Caddesi'nde yaşanan kalabalık şaşkına çevirdi!

HASTA SAYISI 1.958'E ÇIKTI

Sağlık Bakanlığı, dünkü Coronavirüs verilerini açıkladı. 1.958 kişiye hastalık tanısı konuldu. 75 kişi vefat etti. 1.424 kişi de iyileşti. Bakan Koca, "Ağır hasta sayısını azaltmadan mücadelemizi başarıya ulaştırmamız güç. Bunu ancak güç birliği ile sağlayabiliriz" dedi.