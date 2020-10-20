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    • 20.10.2020 Gazete
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    Çadır tiyatrosu (Yurttan ve dünyadan koronavirüs haberleri)

    Covid-19 dünyayı etkisi altına aldı. Kural tanımayan vatandaşlar, uyarılara aldırmadı. Coronavirüs hastasıyla teması bulunan 2 kişi, karantinası olması gerekirken ’daki Yedigöller ’nda kamp yaparken yakalandı. Jandarma, bölgede kuş uçurtmadı. Olay yerine gönderilen sağlık ekipleri tarafından çadırlarından alınan ve haklarında cezai işlem uygulanan iki şüpheli, yurtta karantinaya alındı

    Çadır tiyatrosu

    Covid-19 dünyayı etkisi altına aldı. Kural tanımayan vatandaşlar, uyarılara aldırmadı. Coronavirüs hastasıyla teması bulunan 2 kişi, karantinası olması gerekirken Bolu'daki Yedigöller Milli Parkı'nda kamp yaparken yakalandı. Jandarma, bölgede kuş uçurtmadı. Olay yerine gönderilen sağlık ekipleri tarafından çadırlarından alınan ve haklarında cezai işlem uygulanan iki şüpheli, yurtta karantinaya alındı

    ELİMİZE SAĞLIK
    Afganistanlı Dr. Ahmad Zarif Sedeqi (30), Samsun'da uzmanlık eğitimi aldı. Yıllık izin için gittiği ülkesinde Coronavirüs'e yakalandı. Ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen ve tedavi edilen genç doktor, "Türk milletine hizmet etmek benim için gururdur" ifadesini kullandı

    MEGA PROBLEM
    Polis, maske takmayanlara ceza kesti
    Uzmanlar koronavirüsten korunmak için maske ve mesafe dedi. Ancak yurdum insanına dinletemedi. Vaka sayılarının arttığı İstanbul'da vatandaşlar hafta sonunu fırsat bildi. Taksim İstiklal Caddesi'nde yaşanan kalabalık şaşkına çevirdi!

    HASTA SAYISI 1.958'E ÇIKTI
    Sağlık Bakanlığı, dünkü Coronavirüs verilerini açıkladı. 1.958 kişiye hastalık tanısı konuldu. 75 kişi vefat etti. 1.424 kişi de iyileşti. Bakan Koca, "Ağır hasta sayısını azaltmadan mücadelemizi başarıya ulaştırmamız güç. Bunu ancak güç birliği ile sağlayabiliriz" dedi.
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    Haberler Güncel Çadır tiyatrosu (Yurttan ve dünyadan koronavirüs haberleri)