

Başkan Erdoğun, İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi Açılış Töreni'ne katıldı. Üniversitenin kuruluşunda Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın (TÜRGEV) da yer aldığını açıkladı. TÜRGEV'in geniş bir yelpazede yurt dışına kadar uzanan hizmetleriyle eğitim ve öğretim alanında ülkeye en önemli marka olduğunu kaydetti.

Açılışta yaptığı konuşmada, önemli mesajlar verdi:18 yılda her alanda tarihi eserlere ve hizmetlere imza attığımızı ama eğitim ve öğretimde, kültürde arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadığımızı düşünüyorum.dönemde önceliğimizi eğitim öğretim hayatları boyunca evlatlarımızı hakkıyla yetiştirmek olarak değiştirmemiz şarttır. Bu değişim topyekûn bir eğitim öğretim reformunu gerektirir.her alanda olduğu gibi fikri alanda da üretici olmanın gayreti içindeyiz. Geleceğe bırakacağımız en kıymetli mirasın fikri bakımdan üretken, nitelikli insan olduğu inancıyla bu doğrultuda var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz.kuru kuruya Batıcılık saplantısı yanında, yine aynı kaynağın ürünü pek çok sapkın ideoloji ve akımın zehrine maruz kalmıştır.iktidarımızı bize ait olmayan bir medeniyete kaptırmamızın sebebi, bu sapkın akımların önlerinin bilinçli bir şekilde açılmasıdır.Başkan Erdoğan, İbn Haldun'un tarihçiliği, siyaset bilimciliği, devlet adamlığı, filozofluğu yanında dünyada sosyoloji ilminin kurucusu olarak kabul edildiğini söyledi.