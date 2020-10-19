Hava sıcaklıklarının giderek düşmesiyle birlikte ülkemizin birçok ülkesinde yağışlar görülüyor. Yarın havanın nasıl olacağını merak eden vatandaşlar Meteoroloji'den yapılan açıklamaları takip ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda bazı illerde kuvvetli yağış görüleceği uyarısı yapıldı. Peki, salı günü hava nasıl olacak? İşte yapılan güncel uyarılar

SALI GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: bu akşam saatlerinde Kırıkkale ve Kırşehir çevreleri ile Adana'nın Kozan, İmamoğlu, Feke ve Osmaniye'nin Kadirli ilçelerinde kuvvetli, akşam ve gece saatlerinden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m²) olması bekleniyor.