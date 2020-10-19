Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 19.10.2020 14:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.10.2020 14:49
    ABONE OL

    'da dolu yağışı! Ağaçlarda yaprak kalmadı

    'da etkili olan dolu yağışı, bahçelerde bulunan nar ağaçlarına ve üzüm asmalarına zarar verdi. Yağışta ağaçlarının zarar gördüğünü belirten bir vatandaş, "Dolu, ağaçlarda yaprak bırakmadı." dedi.

    AA
    Bir anda bastırdı! Ağaçlarda yaprak kalmadı

    Antalya'nın Kaş ilçesinde etkili olan dolu yağışı meyve ağaçlarına zarar verdi.

    İlçede öğle saatlerinde başlayan yağış, bir süre dolu şekilde etkisini gösterdi. Gürsu Mahallesi'nde fındık büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle bahçeler ve tarım arazileri beyaza büründü.

    Dolu yağışı, bahçelerdeki nar ağaçlarında ve üzüm asmalarında hasara neden oldu.

    Mahalle sakinlerinden Süleyman Uğural, yağmur ve dolunun bir anda başladığını ve 10 dakika kadar şiddetli devam ettiğini söyledi.

    Yağıştan meyve ağaçlarının zarar gördüğünü belirten Uğurla, "Dolu, ağaçlarda yaprak bırakmadı." dedi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Antalya'da dolu yağışı! Ağaçlarda yaprak kalmadı