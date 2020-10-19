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    Vatandaşlar arama motorları üzerinden araştırmasını yapmaya başladı. Her yıl coşkuyla kutlanan, okullarda dışarıda etkinlikler düzenlenen bu yıl ne yazık ki corona virüs gölgesinde gerçekleşecek ve virüsün yayılmaması amacıyla etkinlikler yapılamayacak. Vatandaşlar da özellikle sosyal medya hesaplarından kutlamak için 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için , , i arartırır oldu. Sizler için en güzel, en özel ve anlamlı şiirleri haberimizin içeriğinde derledik.

    takvim.com.tr
    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri! 2 kıtalık, 3 kıtalık, 4 kıtalık anlamlı şiirler

    Tarihteki önemi oldukça büyük olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için az bir zaman kaldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi sonrasında her yıl etkinliklerle gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl pandemi nedeniyle uzaktan kutlanacak. Sevdiklerine mesaj atmak ya da sosyal medya hesaplarında paylaşmak isteyenler için 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel 2 kıtalık, 3 kıtalık, 4 kıtalık anlamlı şiirler haberimizde yer alıyor.

    YAŞASIN CUMHURİYET

    Coşkunuz, sevinçliyiz.
    Ayrı, gayrı değiliz,
    Bütün Türkler hep biriz,
    Yaşasın cumhuriyet.
    Dünyaya şeref saldık,
    Nice ülkeler aldık,
    Alnı lekesiz kaldık,
    Yaşasın cumhuriyet.
    Atatürk kalbimizde,
    Yürürüz her gün biz de
    Onun çizdiği izde,
    Yaşasın cumhuriyet.
    Türk, askerdir doğuştan;
    Hoşlanırız boğuştan,
    Bize anadır vatan,
    Yaşasın cumhuriyet...
    Yaşasın vatan ana,
    Bağlıyız candan ona,
    Ne mutlu Türk olana,
    Yaşasın cumhuriyet.

    29 Ekim (Ali Püsküllüoğlu)

    Cumhuriyet bayramı

    Geldi bize ne mutlu!

    Bayraklarla donattık,

    Güzel okulumuzu.

    Sokaklarda, evlerde

    Al bayrak dalgalanır.


    Onun o al rengini

    Bütün bir dünya tanır.

    Yirmi dokuz Ekimi

    Karşılarız neşeyle

    Çünkü bugün erdik,

    Büyük Cumhuriyet'e

    Yürüyün arkadaşlar

    Hep ileri koşalım,

    Bugün bayramımız var,

    Gelin bayramlaşalım.

    CUMHURİYET BAYRAMI VAR!

    Albayrağın gölgesinde,
    Şen Türküler gür sesinde.
    Kahramanlar ülkesinde,
    Cumhuriyet bayramı var!

    Bak sevinçten coşanlara,
    Akın akın koşanlara.
    Sen de katıl, koş onlara,
    Cumhuriyet bayramı var!

    Yüreğine şunu kazdır:
    29 Ekim yazdır.
    Ne yapılsa gene azdır,
    Cumhuriyet bayramı var!

    29 EKİM

    En güzel günümüzdür,
    Demokrasi ürünüdür,
    Atatürk'ün eseridir,
    Yirmi Dokuz Ekimler.
    Vatandaşın hür sesi,
    Vatanımın neşesi,
    Kucaklıyor herkesi,
    Yirmi Dokuz Ekimler.
    Cumhuriyet kuruldu,
    Türk'ün sesi duyuldu,
    Törenlerle kutlandı,
    Yirmi Dokuz Ekimler.
    Fethi BOLAYIR


    CUMHURİYET

    Gönül verdik,
    Sana erdik,
    Ey hürriyet,
    Cumhuriyet.

    Herkes sever,
    Seni över.
    Ey hürriyet,
    Cumhuriyet.

    Canımızsın,
    Şanımızsın,
    Ey hürriyet,

    29 Ekim (N. Necati Öngay)

    Bin dokuz yüz yirmi üç,

    Saat tam 20.30,

    Duyurdu bir iki, üç.

    Yüz bir pare topumuz

    Sanlı büyük ordumuz

    Ünümüzü dünyaya

    Dağ, taş, dere, ova, çay;

    Ağaç, kuş, yıldız, gün, ay.

    Asker, işçi, okullu

    Neşe île dopdolu

    Varol ey Cumhuriyet!

    Adı güzel hürriyet!

    Dökülen kanımızla


    Sönmez inancımızla,

    Kavuştuk bizler sana

    Can veririz uğruna.

    Gel tatlı şenliğimiz,

    Gel kutlu benliğimiz,

    Sen, bizim yüzümüzsün,

    Gönlümüz gözümüzsün,

    Damarımızda kansın.

    Dizimizde dermansın.

    Selam ey cumhuriyet!

    Selam ey büyük millet!

    Yaşasın Cumhuriyet (Rakım Çalapala)

    Coşkunuz, sevinçliyiz.

    Ayrı, gayrı değiliz,

    Bütün Türkler hep biriz,

    Yaşasın cumhuriyet.

    Dünyaya şeref saldık,

    Nice ülkeler aldık,

    Alnı lekesiz kaldık,

    Yaşasın cumhuriyet.

    Atatürk kalbimizde,

    Yürürüz her gün biz de

    Onun çizdiği izde,

    Yaşasın cumhuriyet.

    Türk, askerdir doğuştan;

    Hoşlanırız boğuştan,


    Bize anadır vatan,

    Yaşasın cumhuriyet...

    Yaşasın vatan ana,

    Bağlıyız candan ona,

    Ne mutlu Türk olana,

    Yaşasın cumhuriyet.

    29 Ekim

    Bizle başlar asalet
    içimizde hürriyet
    Vatanımız Türkiye
    Yaşasın Cumhuriyet

    Çünkü Atamız kurdu
    Yoktan var etti yurdu
    Düşmanları korkudan
    Terk eyledi hududu

    Cumhuriyet Atamızın
    Kurduğu eseridir
    layık olan yaşasın
    Sonsuzluk güneşidir

    Seyit Aybek
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    Haberler Güncel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri! 2 kıtalık, 3 kıtalık, 4 kıtalık anlamlı şiirler