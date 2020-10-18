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    • 18.10.2020 11:22
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    dakika: testinde bir ilk! Nefesten tespit edilecek

    Dünya genelinde 40 milyon kişiye bulaşan ve 1 milyonun üzerinde kişiye bulaşan coronavirüsü tespit etmek için yeni bir yöntem geliştirildi. ’da bir üniversite şirket, covid-19'u nefesten tespit edecek bir sistem geliştirdiğini duyurdu. Sistemin dünyada bir ilk olacağı iddia ediliyor...

    İHA
    Koronavirüs testinde bir ilk!

    dakika haberi: 'da bir üniversite şirket, Covid-19 enfeksiyonunu nefesten tespit edebilen bir sistem geliştirdiklerini açıkladı.

    Japonya'daki ve tıbbi ekipman üreticisi . korona virüs enfeksiyonlarını tespit etmek için yeni bir test metodu geliştirdi. Potansiyel virüs taşıyıcılarının nefesindeki su buharını analiz ederek içerdiği proteinler üzerinden enfekte olup olmadıklarını belirleyen sistemin verdiği sonucun doğruluğunun ise yaygın olarak kullanılan polimeraz zincir reaksiyon (PCR) testleriyle neredeyse aynı olduğu açıklandı. Yaklaşık 1 saat içinde sonuç verdiği kaydedilen sistemin seri kullanımına geçilmesi halinde, söz konusu test metodunun kullanımı konusunda dünyada bir ilk olacak.

    GÖZLER KLİNİK ÇALIŞMA SÜRECİNDE

    Tohoku Üniversitesi ve Shimadzu Corp. yaklaşık 6 ay sürecek klinik çalışma sürecinin ardından yeni test teknolojisini birkaç yıl içinde pratik kullanıma sunmayı hedeflediklerini duyururken, cihazın korona virüs dışındaki birçok virüsün teşhisinde de kullanılması bekleniyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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