İstanbul'da yeşil tehlike! Her yeri istila ettiler

TÜRKİYE'YE NASIL GELDİĞİ BİLİNMİYOR

Türkiye'ye nasıl geldiği kesin olarak bilinmeyen ve hakkında pek çok rivayet bulunan yeşil papağanların sayısının arttığını ifade eden İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Yabani Hayvan Hastalıkları ve Ekolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serhat Özsoy, "İstanbul'da iki türü var. İkisi de bakıldığında yeşil papağan gibi gözüküyor. Biri daha büyük 'İskender' papağan. Türkiye'ye ve Avrupa kıtasına nasıl geldiği çok bilinmiyor ama daha çok ticaret, nakil sırasında kaçarak geldiği ya da insanların evlerinde besleyip de dışarı kaçırdığı hayvanların uyum sağladığı düşünülüyor. Güney Akdeniz ve İstanbul bölgesinde iklim yavaş yavaş ılıman olmaya başladı. Bunlar da çok rahat bir şekilde ortam bulup çoğaldılar" dedi.

"YUVALARINA ZARAR VERDİKLERİ HAYVANLAR TEHLİKE ALTINDA"

Dışarıdan bakıldığında oldukça sevimli gözüken bu papağanların hiç de masum olmadığını belirten Prof. Dr. Özsoy, "Güzel gibi gözüküyorlar ama diğer türlere zararları var. İstilacı türler bunlar. Özellikle karga, güvercin, sincap gibi ağaçlarda beslenen hayvanların hem yuvalarına hem de yemlerine ortak oluyorlar. Onlarla mücadeleye giriyorlar. Oldukça mücadeleci hayvanlar. Tahmin ediyorum ki onlar güçlü çıkıyorlar, çünkü sayıları gün geçtikçe artıyor. Eskiden sadece Gülhane parkında, Florya ormanında vardı ancak şimdi her yerde görmek mümkün. Yemlerini yedikleri, yuvalarına zarar verdikleri hayvanlar ise tehlike altında. Bu kuşlarla ilgili sayımlar olmalı. Ne kadar var? hangi hayvanların yaşam alanlarını kısıtlıyorlar? Bütün bunlara bakmak lazım ama çok araştırma olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

"BU BİZE KÜRESEL ISINMAYI GÖSTERİYOR"

Adaptasyonlarının çok güçlü olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özsoy, "Aslında anavatanları Hindistan, Pakistan, Afganistan gibi Güney Asya ülkeleri. Avrupa'nın pek çok ülkesinde de görülmeye başladılar. Ağaçlardan düşen kestanelerle, tane yemlerle, meşe palamutlarıyla, insanların bıraktığı artıkla besleniyorlar. Rahatlıkla adaptasyon sağladılar ve çoğalıyorlar. Bu bize küresel ısınmayı gösteriyor. Eskiden İstanbul'da çok daha fazla kar yağardı, kışlar daha sert geçerdi. Şimdi sıcaklıklar sıfırın altında çok az düşüyor. Bu da onların adaptasyonunu kolaylaştırıyor" diye konuştu.