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    • 18.10.2020 13:59
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    'li Başkanı 'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama!

    Koronavirüs tedavisi sonrası akciğerlerindeki hasar nedeniyle Hastanesi'nde ünitesinde tedavisi süren Başkanı 'in sağlık durumunun stabil olduğu, mekanik desteklerin aşamalı azaltılmaya çalışıldığı açıklandı.

    DHA
    Böcek'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama!

    Büyükşehir Belediye Başkanı , 17 Ağustos'ta Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine özel hastanede tedaviye alındı. Sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine Başkan Böcek, 7 Eylül'de da uyutuldu.

    Koronavirüs tedavisinin ardından astım rahatsızlığı ve akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle tedbir amaçlı uyutulan Böcek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın isteği üzerine Hastanesi'ne sevk edildi. Sevkten kısa süre önce entübe işlemi bitirilen Başkan Böcek'e, solunum kaslarındaki rahatsızlık nedeniyle daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi uygulandı. Halen Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Başkan Böcek'in uyarılara tepki verdiği, akciğerlerinin makineden çıkarıldığı belirtildi.

    Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği'nden Başkan Böcek'in son durumu hakkında yapılan açıklamada, " Başkanımız Sn. Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Verilen mekanik destekler aşamalı olarak azaltılmaya çalışılmaktadır. Son 24 saat içerisinde bulguları stabil olup olumlu gelişmeler olmakla birlikte durumu kritikliğini korumaktadır" denildi.

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    Haberler Güncel CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama!