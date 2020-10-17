VGM ortaöğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 VGM ortaöğrenim burs ücreti ne kadar?

Ortaöğrenimde okuyan öğrenciler eğitimlerine ekonomik destek almak amacıyla VGM ortaöğrenim burs başvurusunda bulundu. Şimdi ise sonuçlar heyecanla bekleniyor ve gözler Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki VGM ortaöğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanır? Tarih belli oldu mu? 2020 VGM ortaöğrenim burs ücreti ne kadar? Ayrıntılar haberimizde yer alıyor.
VGM BURS BAŞVURULARI SONA ERDİ!
Ortaöğrenim (ilkokul, ortaokul, lise) bursu başvuruları 01 Ekim 2020 -15 Ekim 2020 tarihleri arasında, Yükseköğrenim bursu başvuruları 15 Ekim 2020 - 30 Ekim 2020 tarihleri arasında alınacak.
Burs başvurusu gerçekleştirmek isteyen adaylar başvuru formunu doldurmak zorunda.
VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Kurum tarafından konuyla ilgili herhangi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak burs sonuçlarının başvuruların tamamlanacağı 15 Ekim'den bir hafta sonra açıklanacağı tahmin ediliyor.
VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?
2020-2021 eğitim yılında; ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 TL, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu öğrencilere ise 600,00 TL burs verilmesi planlanıyor.
BAŞVURUDA BUNLARA DİKKAT EDİN
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün başvuru süreci ile ilgili uyarıları şöyle: Başvuruların en sağlıklı ve kolay şekilde bilgisayardan yapıldığı unutulmamalıdır. Cep telefonu ya da tabletlerden, cihazların işletim sistemlerinin güncel olmamasından kaynaklanan sorunlar nedeniyle başvuru yapılırken sıkıntı yaşanabilmektedir.
Doğru ve kolay başvuru yapmak için başvuru yapmadan Başvuru Kılavuzları mutlaka okunmalıdır. Başvuru kılavuzlarına başvuru giriş ekranlarından ulaşabilirsiniz.
Başvurularınız başvuru formlarında beyan ettiğiniz bilgilerin ilgili kamu kurumlarından yapılan doğruluk kontrolleri ile değerlendirilmektedir. Beyan edilen bilgilerin hatalı, yanlış ya da gerçeğe aykırı olduğu tespit edildiğinde başvurunuz iptal edileceğinden vermiş olduğunuz bilgilerin doğru ve gerçeğe uygun olması gerekmektedir. Başvuru süreleri içerisinde tekrar tekrar başvuru formuna girerek başvuru formunuzda beyan edilen bilgilerin güncellemeniz/değiştirmeniz mümkündür.
Öğrencinin medeni durumu başvuru değerlendirmelerinde puanlamayı etkilediğinden başvurusunu yapan ve başvuru tarihlerinin son gününe kadar medeni durumu değişen/değişecek olan öğrencilerin başvuru süreleri içerisinde yeni durumuna uygun olacak şekilde başvuru formundaki bilgileri güncellemesi gerekmektedir. Başvuru değerlendirmeleri öğrencinin başvuru tarihlerinin son günündeki durumuna göre yapılacaktır.
Başvuru sürelerinin tamamlanmasının ardından Bölge Müdürlüklerimiz başvurunuzun değerlendirilmesi için belge talebinde bulunabilirler. Bu nedenle başvuruda beyan edilen iletişim bilgileri (adres, cep telefonu, e-posta) güncel ve kullanılıyor olmalıdır. Belge talep edilmesi halinde belirtilen sürelerde belgelerin Bölge Müdürlüklerine iletilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde burs başvurunuz iptal edilir.
Başvuru formunda nüfus bilgilerinizi girebileceğiniz ekran açılmıyorsa, internete girdiğiniz yerdeki güvenlik ürünleri/cihazları formlarının açılmasını engelliyor olabilir. Özellikle kamu kurumlarından yapılan başvurularda bu sıkıntı yaşanabilmektedir. Kurumunuzun Bilgi İşlemi ile görüşmek ya da Kurum dışından başvuru yapmak sorunu çözecektir.
Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursları, Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) burs başvuru sonuçlarının açıklamasının ardından açıklanmaktadır. Öğrencinin KYK bursu almaya hak kazanması halinde Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs başvurusu iptal edilir. Öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ise burs başvuruları değerlendirmeye alınır.