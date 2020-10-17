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    • 17.10.2020 09:29
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    Son dakika: 'da helikopter destekli 13 adrese eş zamanlı operasyonu

    Son dakika haberine göre, 'da satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 13 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, gözaltına alınan şüphelilerin olduğu öğrenildi.

    AA
    Kartal'da uyuşturucu satıcılarına operasyon

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, sabah saatlerinde Kartal'da uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.



    POLİS HELİKOPTERİ DE HAVADAN DESTEK VERDİ
    13 adrese eş zamanlı düzenlenen baskına, özel harekat polisleri de katılırken, polis helikopteri de havadan destek verdi. Operasyon yapılan adreslerden birisi de Yalı Mahallesi'ndeki 5 katlı apartman oldu. Apartmandaki daireye giren ekipleri içeride arama yaptı.





    ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA
    Operasyon kapsamında bazı şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi.
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    Haberler Güncel Son dakika: Kartal'da helikopter destekli 13 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu