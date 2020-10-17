



POLİS HELİKOPTERİ DE HAVADAN DESTEK VERDİ

13 adrese eş zamanlı düzenlenen baskına, özel harekat polisleri de katılırken, polis helikopteri de havadan destek verdi. Operasyon yapılan adreslerden birisi de Yalı Mahallesi'ndeki 5 katlı apartman oldu. Apartmandaki daireye giren ekipleri içeride arama yaptı.











ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında bazı şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi.