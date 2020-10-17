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    • 17.10.2020 23:13
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    Polisin dikkati, 'in kana bulanmasını önledi

    'in ilçesindeki bir parka bırakılan çantayı gören vatandaşlar 155'i aradı. Olayı anlatan ve şahsın eşgalini tarif eden vatandaşlar ile ummalı bir çalışma gerçekleştiren polis ekipleri felaketi engelledi.

    Bombalı saldırı son anda engellendi

    / ilçesi Karşıyaka Polis Merkez Amirliği karşısında park halinde bulunan bir aracın altına bugün akşam saatlerinde bırakılan çanta, sokakta oturan vatandaşların dikkatini çekti. Olay yerinden hızla uzaklaşan şahsı gören vatandaşlar hemen 155 Polis İmdat hattını arayarak şüpheli şahsın eşgal bilgisi ve bindiği aracın plakasını bildirdi.

    ZAMAN AYARLI BOMBA BULUNDU!

    Bunun üzerine olay yerinde güvenlik tedbiri alan Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü İmha Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada, çanta içerisinde 3 parça halinde (yaklaşık 1200 gr ve her parçası zaman ayarlı düzeneğe sahip) olduğunu tespit etti. Bomba imha ekiplerince patlayıcı madde kontrollü olarak imha edildi.

    Yapılan ihbar ve analiz çalışmaları üzerine alarma geçen Gaziantep polisi uygulama noktasında durdurduğu araç icerisinde eşgale uyan bir şahısla birlikte bir kişiyi de gözaltına aldı.

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    Haberler Güncel Polisin dikkati, Gaziantep'in kana bulanmasını önledi