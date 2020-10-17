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    • 17.10.2020 Gazete
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    ’ı kaybettik

    (51), hayatını kaybetti. Bir süredir tedavisi gören Esayan'ın acı haberi siyaset dünyasını derinden etkiledi. Başkan Erdoğan, "Sevgili kardeşim Markar Esayan'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ülkemiz siyasetine ve demokrasimize yaptığı katkıları hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.

    Markar Esayan’ı kaybettik


    (51), hayatını kaybetti. Bir süredir tedavisi gören Esayan'ın acı haberi siyaset dünyasını derinden etkiledi. Başkan Erdoğan, "Sevgili kardeşim Markar Esayan'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ülkemiz siyasetine ve demokrasimize yaptığı katkıları hiçbir zaman unutmayacağız" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı da "Kıymetli ve örnek bir aydın, özü sözü bir kardeşimizdi... Vefat haberi hepimizi derinden üzdü. Başımız sağ olsun" ifadesini kullandı.

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