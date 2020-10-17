Markar Esayan’ı kaybettik

AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan (51), hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Esayan'ın acı haberi siyaset dünyasını derinden etkiledi. Başkan Erdoğan, "Sevgili kardeşim Markar Esayan'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ülkemiz siyasetine ve demokrasimize yaptığı katkıları hiçbir zaman unutmayacağız" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da "Kıymetli ve örnek bir aydın, özü sözü bir kardeşimizdi... Vefat haberi hepimizi derinden üzdü. Başımız sağ olsun" ifadesini kullandı.