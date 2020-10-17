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    • 17.10.2020 Gazete
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    paramparça

    , üstüne seçim kaybetti! 'ndan ümidi kesen muhalifler, için harekete geçti. Eski Genel Başkanı 'ın ekibinin Baykal başkanlığında yeni bir parti kuracağı iddia edildi.

    Paramparça
    , üstüne seçim kaybetti! 'ndan ümidi kesen muhalifler, için harekete geçti. Eski Genel Başkanı 'ın ekibinin Baykal başkanlığında yeni bir parti kuracağı iddia edildi.

    Konuyla ilgili eski milletvekili Yılmaz Ateş'ten açıklama geldi. Ateş, "Parti içi demokrasi olmadığı için CHP nefes alamıyor. Buna çözümü parti içinde bulmaktır. Sayın Baykal ve aile bireyleri bu arayışımızın içinde yoktur" dedi.
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