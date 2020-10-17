CHP, seçim üstüne seçim kaybetti! Kılıçdaroğlu'ndan ümidi kesen muhalifler, yeni parti için harekete geçti. Eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın ekibinin Aslı Baykal başkanlığında yeni bir parti kuracağı iddia edildi.
Konuyla ilgili eski milletvekili Yılmaz Ateş'ten açıklama geldi. Ateş, "Parti içi demokrasi olmadığı için CHP nefes alamıyor. Buna çözümü parti içinde bulmaktır. Sayın Baykal ve aile bireyleri bu arayışımızın içinde yoktur" dedi.
Konuyla ilgili eski milletvekili Yılmaz Ateş'ten açıklama geldi. Ateş, "Parti içi demokrasi olmadığı için CHP nefes alamıyor. Buna çözümü parti içinde bulmaktır. Sayın Baykal ve aile bireyleri bu arayışımızın içinde yoktur" dedi.