Sosyal medyada Rahmi Koç'un koronavirüs olduğuna dair iddialar dolaşmaya başlandı. Konu hakkında detayları merak edenler Rahmi Koç koronavirüs mü oldu sorusuna arama motorları üzerinden yanıt arıyor. Son durum hakkında bir resmi açıklama yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Peki, Rahmi Koç kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

RAHMİ KOÇ KORONAVİRÜS MÜ OLDU?

Rahmi Koç'un koronavirüs olduğuna dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.