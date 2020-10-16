



BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) bölgenin kuzey ve batısı ile Bursa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Yarın (Cumartesi) Balıkesir'in batı kıyı (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç), Çanakkale'nin güney (Ezine, Ayvacık, Bayramiç ve Yenice) ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA 17°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 18°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 14°C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 20°C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) İzmir ve Manisa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Yarın (Cumartesi) İzmir'in kuzey (Dikili, Bergama ve Kınık) ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 19°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden sonra kuzey çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra il genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Yarın (Cumartesi) kuzey (Dikili, Bergama ve Kınık) ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KÜTAHYA 8°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MANİSA 17°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 13°C, 28°C

Parçalı bulutlu