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    • 17.10.2020 06:13
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    den uyarısı | 17 Ekim

    haberi... nu araştıran vatandaşlara beklenen haber geldi. Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) Marmara'nın kuzey ve batısı ile Bursa, ve Manisa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü lı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün Balıkesir'in batı kıyı, Çanakkale'nin güney ve İzmir'in kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Peki , ve İzmir'de hava durumu nasıl? Hangi illerimizde bugün yağış bekleniyor? İşte Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre yurt genelinde hava durumu.

    Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

    HAVA SICAKLIĞI: Yağış alan yerlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA

    Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) bölgenin kuzey ve batısı ile Bursa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Yarın (Cumartesi) Balıkesir'in batı kıyı (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç), Çanakkale'nin güney (Ezine, Ayvacık, Bayramiç ve Yenice) ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    BURSA 17°C, 29°C

    Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İSTANBUL 18°C, 26°C

    Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ 14°C, 22°C

    Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KOCAELİ 20°C, 30°C

    Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    EGE

    Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) İzmir ve Manisa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Yarın (Cumartesi) İzmir'in kuzey (Dikili, Bergama ve Kınık) ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    İZMİR 19°C, 28°C

    Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden sonra kuzey çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra il genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Yarın (Cumartesi) kuzey (Dikili, Bergama ve Kınık) ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    KÜTAHYA 8°C, 28°C

    Parçalı, yer yer çok bulutlu

    MANİSA 17°C, 29°C

    Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MUĞLA 13°C, 28°C

    Parçalı bulutlu



    AKDENİZ

    Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA 17°C, 30°C

    Az bulutlu ve açık

    ANTALYA 20°C, 27°C

    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    HATAY 16°C, 28°C

    Az bulutlu ve açık

    ISPARTA 10°C, 28°C

    Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu



    İÇ ANADOLU

    Az bulutlu, zamanla batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA 11°C, 28°C

    Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

    ÇANKIRI 7°C, 29°C

    Az bulutlu

    ESKİŞEHİR 6°C, 29°C

    Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

    KONYA 12°C, 28°C

    Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

    BATI KARADENİZ

    Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU 7°C, 28°C

    Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

    DÜZCE 13°C, 31°C

    Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

    KASTAMONU 7°C, 28°C

    Az bulutlu

    ZONGULDAK 16°C, 27°C

    Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA 11°C, 32°C

    Az bulutlu ve açık

    RİZE 16°C, 25°C

    Az bulutlu

    SAMSUN 17°C, 27°C

    Az bulutlu

    TRABZON 17°C, 24°C

    Az bulutlu



    DOĞU ANADOLU

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM 4°C, 22°C

    Az bulutlu ve açık

    KARS 3°C, 23°C

    Az bulutlu ve açık

    MALATYA 10°C, 26°C

    Az bulutlu ve açık

    VAN 5°C, 20°C

    Az bulutlu ve açık



    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 10°C, 30°C

    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP 14°C, 28°C

    Az bulutlu ve açık

    SİİRT 17°C, 30°C

    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA 18°C, 31°C

    Az bulutlu ve açık
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    Haberler Güncel Meteorolojiden son dakika sağanak yağış uyarısı | 17 Ekim hava durumu