HAVA SICAKLIĞI: Yağış alan yerlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) bölgenin kuzey ve batısı ile Bursa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Yarın (Cumartesi) Balıkesir'in batı kıyı (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç), Çanakkale'nin güney (Ezine, Ayvacık, Bayramiç ve Yenice) ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA 17°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 18°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 14°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 20°C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) İzmir ve Manisa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Yarın (Cumartesi) İzmir'in kuzey (Dikili, Bergama ve Kınık) ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR 19°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden sonra kuzey çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra il genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Yarın (Cumartesi) kuzey (Dikili, Bergama ve Kınık) ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KÜTAHYA 8°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MANİSA 17°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 13°C, 28°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 17°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 20°C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
HATAY 16°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 10°C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, zamanla batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 11°C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ÇANKIRI 7°C, 29°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR 6°C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KONYA 12°C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 7°C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE 13°C, 31°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KASTAMONU 7°C, 28°C
Az bulutlu
ZONGULDAK 16°C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 11°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
RİZE 16°C, 25°C
Az bulutlu
SAMSUN 17°C, 27°C
Az bulutlu
TRABZON 17°C, 24°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 4°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
KARS 3°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA 10°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
VAN 5°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 10°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 14°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 17°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 18°C, 31°C
Az bulutlu ve açık