Yunanistan'daki bazı haber sitelerinde Yunan Deniz Kuvvetlerine ait denizaltıların Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından tespit edilemediğine yönelik iddialar yer aldı. Yunan iç kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik yayımlanan haberlerde, Type-214 denizaltılarının görünmez nitelikte olduğu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin deniz karakol uçakları ve helikopterlerinin bu denizaltıları tespit edemediği ileri sürüldü.

Haberlerde ayrıca 'görünmez' oldukları savunulan Yunan denizaltılarının Doğu Akdeniz'deki tüm faaliyetleri tespit edilmeksizin izlediği iddiasına da yer verildi.

Güvenlik kaynakları ise söz konusu iddiaların kesinlikle gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Görünmez olduğu iddia edilen Yunan Type-214 denizaltılarının, Türk Deniz Kuvvetlerinin yüzer ve uçar unsurları tarafından Doğu Akdeniz'de kesintisiz takip edildiğini vurgulayan kaynaklar, yapılan haberlerin gerçeklik payının bulunmadığına dikkati çekti.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan 'görünmez' olarak nitelendirilen denizaltıların Doğu Akdeniz'de çekilen görüntüleri de ortaya çıktı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar tarafından kesintisiz takip edilen söz konusu denizaltılar periskopları açık şekilde görüntülere yansıdı. Denizaltılara ait hem gece hem gündüz görüntü kayıtları da dikkat çekti. Güvenlik uzmanları bu durumu Yunan denizaltılarının kolaylıkla takip edildiği anlamına geldiğini belirtti.