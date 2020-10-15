7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri İdil Kültür Merkezi ile bir yardımlaşma derneğinde silah, patlayıcı madde ve örgütsel dokümanların bulunabileceği yönünde bilgi alması üzerine dün öğle saatlerinde her iki adrese de operasyon düzenledi.