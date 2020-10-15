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    'da DHKP-C operasyonu: 7 gözaltı

    Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Şişli'de terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

    DHA
    İstanbul'da operasyon: 7 gözaltı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, DHKP-C terör örgütü faaliyetlerinin önlenmesine yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak ortak çalışma yaptı.

    7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
    Polis ekipleri İdil Kültür Merkezi ile bir yardımlaşma derneğinde silah, patlayıcı madde ve örgütsel dokümanların bulunabileceği yönünde bilgi alması üzerine dün öğle saatlerinde her iki adrese de operasyon düzenledi.

    Binaya pencerede bulunan demir korkulukları keserek içeri giren ekiplere, Özel Harekat Polisleri de destek verdi.

    Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi, 7 şüpheli ise gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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