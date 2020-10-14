OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sahte/kaçak içki ölümleri sonrasında 16 bin 737 litre etil alkol, 3 bin 253 litre ve 2 bin 495 şişe sahte alkollü içki ele geçirildiği bildirildi.

Jandarma ekiplerince sahte içki üretimi ve dağıtımına ilişkin İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 kişiden 17'si tutuklandı.

Bahçelievler'de de bir kişinin sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Başakşehir'de sanayi sitesindeki depoda sahte içki üretiminde kullanılan yaklaşık 7 bin litre metil ve etil alkol ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de de sahte içki operasyonlarında dün gözaltına alınan 20 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 Eylül'den bu yana çeşitli adreslere düzenlediği baskınlarda 18 ton sahte içki ve 18 ton etil alkol, 6 damıtma ve şişeleme makinesi ve içki üretiminde kullanılan cihaz ve ekipmanlar ele geçirdi.