Tahinli pide nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli Masterchef tahinli pide tarifi!

Yapılışı:

Yaş mayayı elimizle küçülterek, hamur yoğuracağımız kaba alıyoruz.

Sonra içine ılık sütü ve ılık iki bardak suyu ekliyoruz. Eğer şekerli yapacaksanız üç kaşık şekeri ekleyin.

Sonra da unu yavaş yavaş ilave edin. Elimize yapışan yumuşak bir hamur olacak. Un fazla gelirse, yettiği kadarını koyabilirsiniz.

Üzerini streç film ile kapattığınız hamuru 1. 5 saat bekletip mayalayın.

Hamurdan yağladığımız elimizle elma büyüklüğünde parçalar alıp yine elimizi yağlayarak servis tabağı büyüklüğünde açıyoruz.

Tahini üzerine bolca elimizle sürüyoruz. Şekerli istiyorsak bir yemek kaşığı şekeri gezdiriyoruz.

Tahinli hamuru geniş rulo yapıp kenara bırakıp diğer hamurlara aynı işlemi uyguluyoruz.

Kenarda bekleyen ruloyu elimizle çekerek uzatıyoruz. Çok kolay uzayacaktır. Arada kopsa da fark etmez.

Uzayan hamuru kıvrım böreği şekli veriyoruz. Büyüklüğü size bağlı.

Kıvırma işi bitince üzerine iki yemek kaşığı tahini sürerek elimizle iyice bastırıyoruz fazla kabarmaması için.

Eğer rengi parlak olsun isterseniz yumurta sarısı sürün. Ben sürmüyorum.

Arzuya göre susam serpin.

Önceden ısınmış 180 derecede 20 dakika kadar pişiriyoruz.

Fırından çıkınca üzerine elinizle sulayarak bezle örtün, yumuşacık oluyor.