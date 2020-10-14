Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.10.2020 13:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.10.2020 13:36
    ABONE OL

    Son dakika: 'da eve baskını: 1 kilo bonzai bulundu

    Son dakika haberine göre 'nın İnegöl ilçesinde, satışı yapıldığı belirtilen eve polis ekiplerince düzenlenen baskında, 1 kilo 96 gram bonzai ele geçirildi.

    DHA
    Hepsi bir evde bulundu! Tam 1 kilo

    İnegöl Narkotik Suçlarla Mücadele ve İlçe KOM Grup Amirliği ekipleri, yasa dışı silah ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. İnegöl'deki bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığı ve eve yüklü miktarda uyuşturucu getirildiği bilgisine ulaşan ekipler, operasyon düzenledi. Eve yapılan baskında; 1 kilo 96 gram bonzai ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Evde bulunan D.K., gözaltına alınırken, bağlantılı olduğu tespit edilen O.Ç. ve S.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Bursa'da eve uyuşturucu baskını: 1 kilo bonzai bulundu