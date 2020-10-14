



İSTANBUL'DA 1 AY İÇİNDEKİ ARTIŞ ORTALAMA YÜZDE 50 ORANINDA

Bazı illerin veri tablosunu açıklayan Bakan Koca, "Son duruma baktığımızda İstanbul'da son 1 ay içindeki artış ortalama yüzde 50 oranında. Ankara'da son 1 ayda azalma yüzde 60 kadar oldu. Son üç günde bu azalıştan sonra yüzde 4 gibi bir artışı görüyoruz. Yatışlarda bir değişiklik olmadığını görmüş oluyoruz. Bu azalışla birlikte artışın önümüzdeki günlerde daha yakın tedbirlere uyarak azalmasını sağlamalıyız." ifadelerine yer verdi.