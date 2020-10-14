Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar'ı kabul etti.

Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Çavuşoğlu, Ceppar'ı bu görevinde ilk kez ağırladığını, görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel konuları ele aldıklarını aktardı.

📌#Ukrayna DB 1. Yardımcısı Emine Ceppar'ı bu görevinde ilk kez ağırladık,ilişkilerimizi&bölgesel konuları görüştük.

📌Kırım davasının kararlı savunucusu olarak Kırım Tatarlarının her zaman yanındayız.

📌Ukrayna'nın #Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne desteğini takdir ediyoruz.🇹🇷🇺🇦 pic.twitter.com/JuNUDJdOYn — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) October 14, 2020

Çavuşoğlu, "Kırım davasının kararlı savunucusu olarak Kırım Tatarlarının her zaman yanındayız." mesajını verdi.

Ukrayna'nın Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne verdiği desteğe dikkati çeken Çavuşoğlu, Türkiye'nin bunu takdirle karşıladığını ifade etti.