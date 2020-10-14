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    • 14.10.2020 18:37
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    ı , Dışişleri Bakan Yardımcısı Ceppar'ı kabul etti

    ı , Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar'ı kabul etti. " her zaman yanındayız" mesajı veren Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'nın 'ın toprak bütünlüğüne verdiği desteğin tarafından takdirle karşıladığını ifade etti.

    Bakan Çavuşoğlu, Ceppar'ı kabul etti

    ı , Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar'ı kabul etti.

    Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Çavuşoğlu, Ceppar'ı bu görevinde ilk kez ağırladığını, görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel konuları ele aldıklarını aktardı.

    Çavuşoğlu, "Kırım davasının kararlı savunucusu olarak Kırım Tatarlarının her zaman yanındayız." mesajını verdi.

    Ukrayna'nın 'ın toprak bütünlüğüne verdiği desteğe dikkati çeken Çavuşoğlu, 'nin bunu takdirle karşıladığını ifade etti.

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    Haberler Güncel Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Ceppar'ı kabul etti