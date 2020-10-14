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    • 14.10.2020 18:30
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     Aliyev'den kararlılık mesajı "Hak yolundayız, sonuna kadar bu yolu gideceğiz"

     Aliyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Devletimizin güçlü bir iradesi ve güçlü bir su vardır. Bizi kimse durduramaz. Hak yolundayız, sonuna kadar bu yolda gideceğiz" ifadelerini kullandı.



    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Devletimizin güçlü bir iradesi ve güçlü bir ordusu vardır. Bizi kimse durduramaz. Hak yolundayız ve sonuna kadar bu yolda gideceğiz" ifadelerini kullandı.



    HERKES GÜCÜMÜZÜ GÖRDÜ!
    "Savaş bittiğinde sadece bölge değil dünya değişecek"     değişecek diyen Aliyev, "Herkes gücümüzü gördü. Bölgede stratejik bir manzara, yeni bir stratejik vizyon şekillendirmeliyiz. Savaştan sonra Azerbaycan ve bu bölge için yeni bir dönem başlayacak" dedi.

    İşte Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in o paylaşımı;

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    Haberler Güncel Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den kararlılık mesajı "Hak yolundayız, sonuna kadar bu yolu gideceğiz"