



HERKES GÜCÜMÜZÜ GÖRDÜ!

"Savaş bittiğinde sadece bölge değil dünya değişecek" değişecek diyen Aliyev, "Herkes gücümüzü gördü. Bölgede stratejik bir manzara, yeni bir stratejik vizyon şekillendirmeliyiz. Savaştan sonra Azerbaycan ve bu bölge için yeni bir dönem başlayacak" dedi.



İşte Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in o paylaşımı;



Dövlətimizin güclü iradəsi və güclü ordusu var. Bizi heç kim dayandıra bilməz. Biz haqq yolundayıq, sona qədər də bu yolu gedəcəyik! — İlham Əliyev (@azpresident) October 14, 2020