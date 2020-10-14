e-okul.meb.gov.tr: BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? BİLSEM sınavı sonrası binlerce aile çocuğunun alacağı sonucu heyecanla bekliyordu. Birkaç gün önce açıklanması beklenen BİLSEM sınav sonuçları yetişmemişti. Gelişmelerin ardından ailelerin arayışları daha da arttı. İşte e-okul.meb.gov.tr ile BİLSEM sınav sonuçları sorgulama... '2020 BİLSEM sınav sonuçları nasıl öğrenilir?' sorusunun cevabını Google üzerinden öğrenmeye çalışıyor. BİLSEM sonuçları ile beraber itiraz işlemleri, bireysel değerlendirme konuları da oldukça merak ediliyor. Grup tarama uygulama sonuçları 14 Ekim 2020' de http://meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. İşte ilgili son dakika haberleri detayları...
BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Grup tarama uygulama sonuçları 14 Ekim 2020' de http://meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Grup tarama uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları 16 Ekim ve 22 Ekim tarihleri aralığında alınacak.
İl tanılama sınav komisyonları tarafından bireysel değerlendirme randevuları 2 Kasım ve 6 Kasım tarihleri aralığında verilecek.
BİLSEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
BİLSEM sınav sonuçları sorgulama işlemi de merak ediliyor. Yukarıda belirttiğimiz üzre sınavın tüm güvencesi MEB'de. MEB, öğrencilerin sonuçlarını eğitim hayatları boyunca açık olan e-okul.meb.gov.tr adresinden duyuracak.
BİLSEM sınav sonuçları sorgulama işlemi öğrenci T.C Kimlik numarası ve okul numarası ile sisteme girerek yapılacak. Haberimizde yer alan bağlantı sizi otomatik olarak BİLSEM sınav sonuçları sorgulama ekranına yönlendirecek.
BİLSEM NEDİR?
Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır. Türkiye genelinde her ilde bir bilsem olmakla birlikte nüfus yoğunluğuna göre büyük şehirlerde birden fazla bilsem olabilmektedir
BİLSEM'E NASIL BAŞVURULUR?
Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerine öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen tarihlerde yapılan sınav sonuçlarına göre yapılmaktadır. Bu sınav ilkokul 1., 2. ve 3. sınıf düzeyindeki öğrencilere tablet üzerinde dijital olarak yapılmaktadır. Bu sınava 2017 yılına dek bireysel olarak başvuru yapılamıyordu.
Diğer senelerden farklı olarak 2017 - 2018 Eğitim Döneminde veliler, sınav ücretini yatırdıktan sonra sınıf öğretmeninden gözlem formunu doldurmasını talep edebilecek. Aslında dolaylı bir şekilde Bilsem sınavı başvurularının bireysel olarak yapılmasının önü açıldı. Sınava katılacak olan öğrenciler okullarındaki sınıf öğretmenleri tarafından doldurulan "gözlem formu" listesiyle aday gösterilmektedir.
ADAY GÖSTERİLDİKTEN SONRA NE YAPMAK GEREKİR?
Aday gösterilen öğrencilerin tümü grup tarama sınavına (tablet üzerinde yapılan dijital uygulama) girmelidir. Öğrencinin bu sınava ne zaman gireceği il tanılama sınav komisyonu tarafından planlanacak ve öğrencilere randevu verilecektir.