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    Son dakika: 'da kaçak alkol operasyonu! 7 ton ele geçirildi

    Son dakika haberi... 'de kaçak alkol imalathanelerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 ton etil ve metil alkol ile yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 kişi de gözaltına alındı.

    İstanbul'da dev operasyon!

    Son dakika haberi... 'de kaçak alkol imalathanelerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 ton etil ve metil alkol ile yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 kişi de gözaltına alındı.

    Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün Avcılar'daki bir imalathaneye yapılan ve 6 ton kaçak alkolün ele geçirildiği operasyonun ardından bu gece 2 yeni imalathaneye daha baskın düzenledi.

    Başakşehir'de yapılan operasyonda etil ve metil olmak üzere yaklaşık 7 kaçak ton alkol ele geçirildi.

    Operasyon kapsamında 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

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    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul'da kaçak alkol operasyonu! 7 ton ele geçirildi