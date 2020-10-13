Son dakika haberi... Başakşehir'de kaçak alkol imalathanelerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 ton etil ve metil alkol ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 kişi de gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün Avcılar'daki bir imalathaneye yapılan ve 6 ton kaçak alkolün ele geçirildiği operasyonun ardından bu gece 2 yeni imalathaneye daha baskın düzenledi.

Başakşehir'de yapılan operasyonda etil ve metil olmak üzere yaklaşık 7 kaçak ton alkol ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 2 şüpheli ise gözaltına alındı.