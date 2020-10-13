Londa, "Yaklaşık beş gün iyi hissediyorum ve bir mil veya daha fazla yürüyüp yoga yapabiliyorum, ardından beş gün daha nefes darlığı ile kalıyorum. Bir anahtar gibi aç-kapa oluyor, aynı belirtiler tekrar etmeye devam ediyor. Göğsümde çimento gibi bir his var, üşüme, öksürük, boğaz ağrısı, ağız kuruluğu, kolumda karıncalanma, düzensiz kalp atışı.

Uykuya dalmak üzere oluyorum, sonra aniden boğuluyormuş gibi nefes almaya başlıyorum ve kalkıp yürümem gerekiyor. Bu gerçekten çok can sıkıcı" dedi.