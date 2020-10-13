Kişisel aşı maske (Yurttan ve dünyadan koronavirüs haberleri)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maskenin virüse karşı yüzde 90 koruyucu olduğunu söyledi. "Aşı ise yüzde 60 oranında koruyor. Dolayısıyla maske kişisel aşı demek" dedi.

Bakan Koca, maskenin koruyucu rolünü anlattı. Şu açıklamaları yaptı:

En büyük sıçramayı bayramda yaşadık. Bayram sonrası Türkiye'ye yayıldı.

Semptomu olmasa bile bütün vakalar HES'e geçiyor.

Pozitif olduğu halde semptom göstermeyenlerin sayısı, diğer vaka sayılarından 3-4 kat fazla.

Sürü bağışıklığı çok kolay değil. Bizde ilk çalışmada bu yüzde 0.86 çıktı. 60-65'ten aşağı olduğu müddetçe sürü bağışıklığı olmaz.

Maske, aşıdan daha fazla kişiyi koruyan bir önlem. Yüzde 90'ın üzerinde koruma sağlıyor. Aşının ise 60'ları geçmediği biliniyor. Dolayısıyla şu dönemde herkesin kişisel aşısı aslında maske. Yani bütün toplumu aşılasak bile, maskenin koruduğu kadar korumayacak.

Cumhurbaşkanımız büyük hassasiyetle ve kurallara uyarak yaşadı. Sahadan hiç kopmadı.

58 KİŞİ VEFAT ETTİ

Sağlık Bakanlığı, dünkü Coronavirüs verilerini açıkladı. 1.614 kişiye hastalık teşhisi konuldu. 58 kişi hayatını kaybetti. 1.301 kişi ise iyileşti.

SUDAN SEBEP

Yurdum insanı Coronavirüs'e karşı kendi önlemini aldı. En ilginç tedbir ise Çorum Osmancık'taki Evlik Köyü'nde vardı. Köy halkı, dışarıdan gelen vatandaşların köy çeşmesinden su almasını yasakladı. Muhtar Erdoğan Uysaler, "Köyümüzün suyu çok güzel olduğu için civar köylerden geliyorlar. Ancak Coronavirüs nedeniyle köy halkını korumak için su alınmasına kısıtlama getirdik" açıklamasını yaptı.

İLK DERS VİRÜS

Yüz yüze eğitimde ikinci kademe dün Coronavirüs tedbirleri ile başladı. 2, 3, 4, 8 ve 12'nci sınıflar, lise hazırlık sınıfı ve özel gereksinimli ders başı yaptı.

Öğrenciler, ateşleri ölçüldükten sonra bahçeye alındı. Sosyal mesafeye uygun sıra yapıldı. İlk derste ise COVİD-19 anlatıldı

ALO CORONA!

Avustralya'daki araştırmaya göre Coronavirüs'ün banknot, telefon ve paslanmaz çelikte 28 gün yaşadığı belirlendi. Araştırmayı yürüten Dr. Larry Marshall, virüsün kumaşta 14 gün sonra bulaşıcı özelliğinin kalmadığını söyledi. Güneş ışığının virüsü kısa sürede etkisiz hale getirdiğini sözlerine ekledi.

BAK ŞU İŞE

İngiliz Luqman Samir, Coronavirüs nedeniyle işsiz kalınca bisikletine atladı. Soluğu Türkiye'de aldı. 2015'te Yavuz Sultan Selim Köprüsü inşaatında çalışan Samir, mola verdiği Lüleburgaz'da Türk halkına övgüler yağdırdı. "Türkiye'deki insanlar Avrupa'da gördüğüm diğer ülkelere kıyasla kişisel olarak sorumluluğunun farkında. Bu konuda iyi bir politika izleniyor olmalı ki insanlar bunu uyguluyor. Bu salgın umarım kısa süre içerisinde biter" ifadesini kullandı.