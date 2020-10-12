A Haber ekranlarında yayınlanan "Memleket Meselesi" adlı programa konuk olan Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca muhalefetin erken seçime yönelik açtığı tartışmaya ilişkin görüşlerini belirtti.

KILIÇDAROĞLU'NU KİMSE CİDDİYE ALMIYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçime gidilmesi konusundaki isteğine yönelik açıklamalarda bulunan Karaca, " Eğer bugün seçim olsa Kılıçdaroğlu aday olacak mı? Hem seçim isteyeceksin hem de çıkıp yüreklice 'ben adayım' diyemeyeceksin. Millet bu ucuz numaralara kanar mı Allah aşkına?" ifadelerini kullandı. Gerçekten seçim isteyen bir parti liderinin çıkıp mertçe aday olduğunu belirtmesi gerektiğini belirten Karaca, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıkladığı için kimse tarafından ciddiye alınmayacağını ifade etti.

CHP'NİN SÜFLORLERİ VAR

Türkiye'nin uluslararası anlamda yaptığı önemli hamlelere destek vermeyen CHP için "Onların belli yerlerden süflorleri var" ifadelerini kullanan Karaca, CHP'nin yerlilikten ve millilikten uzak olduğunu da belirtti.

SEÇİMLER 2023'TE YAPILACAK

"CHP erken seçim istiyor ama anketler ortada. CHP'nin anketlerdeki hali de ortada. Neyin seçimini istiyorlar?" diyen Korkmaz Karaca, seçimlerin 2023 tarihinde yapılacağını da sözlerine ekledi. Gündemlerinde erken seçim olmadığını belirten Korkmaz Karaca, "Bizim gündemimiz üretim var, istihdam var, çalışmak var" ifadelerini kullandı.