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    • 13.10.2020 05:12
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    olacak mı? Karaca o iddialara yanıt verdi

    Karaca A Haber ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan programına konuk oldu. Karaca, muhalefetin ortaya attığı tartışmasına sert yanıt verdi. 'nun talebine yönelik "Kılıçdaroğlu aday olacak mı? Hem isteyeceksin hem de çıkıp yüreklice 'ben adayım' diyemeyeceksin. Millet bu ucuz numaralara kanar mı Allah aşkına?" ifadelerini kullandı.

    A Haber ekranlarında yayınlanan "" adlı programa konuk olan Karaca muhalefetin e yönelik açtığı tartışmaya ilişkin görüşlerini belirtti.

    KILIÇDAROĞLU'NU KİMSE CİDDİYE ALMIYOR
    Genel Başkanı Kemal 'nun erken e gidilmesi konusundaki isteğine yönelik açıklamalarda bulunan Karaca, " Eğer bugün seçim olsa Kılıçdaroğlu aday olacak mı? Hem seçim isteyeceksin hem de çıkıp yüreklice 'ben adayım' diyemeyeceksin. Millet bu ucuz numaralara kanar mı Allah aşkına?" ifadelerini kullandı. Gerçekten seçim isteyen bir parti liderinin çıkıp mertçe aday olduğunu belirtmesi gerektiğini belirten Karaca, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıkladığı için kimse tarafından ciddiye alınmayacağını ifade etti.

    CHP'NİN SÜFLORLERİ VAR
    'nin uluslararası anlamda yaptığı önemli hamlelere destek vermeyen CHP için "Onların belli yerlerden süflorleri var" ifadelerini kullanan Karaca, CHP'nin yerlilikten ve millilikten uzak olduğunu da belirtti.

    SEÇİMLER 2023'TE YAPILACAK
    "CHP erken seçim istiyor ama anketler ortada. CHP'nin anketlerdeki hali de ortada. Neyin seçimini istiyorlar?" diyen Korkmaz Karaca, seçimlerin 2023 tarihinde yapılacağını da sözlerine ekledi. Gündemlerinde erken seçim olmadığını belirten Korkmaz Karaca, "Bizim gündemimiz üretim var, istihdam var, çalışmak var" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Erken seçim olacak mı? Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca o iddialara yanıt verdi