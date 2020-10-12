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    • 12.10.2020 12:49
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    Son dakika: bunu konuşuyor! Çevirme yapan trafik polisi şehit resimlerini elleriyle temizledi!

    Uygulama noktasında çevirdiği tırın üzerinde şehitlerimizin fotoğrafını gören trafik polisinin fotoğrafların tozunu alması da paylaşım rekorları kırdı. Polisin “Şehitlerin yüzleri resimde bile kirli olamaz” ifadelerini kullanması duygulandırdı.

    Fatma Damla Kayayerli

    Bir trafik polisinin uygulama noktasında çevirdiği tırın tozunu alması nın gündemine oturdu. Zira uygulama yapması beklenen polisin davranışı vatan aşkındandı.

    plakalı tırın arkasında şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, şehit polis memuru Fethi Sekin, şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan gibi birçok şehidin fotoğrafı bulunuyordu. Fotoğrafları gören polis memuru tırı durdurarak eline aldığı bezle şehitlerin fotoğraflarını temizledi.

    "ŞEHİTLERİN YÜZLERİ RESİMDE BİLE KİRLİ OLAMAZ!"
    Çevredeki vatandaşların dikkatini çeken durum kayda alındı. Sosyal medyada da yayınlanan görüntülerde polis memur; "Bu kadar şerefli insanların yüzleri kirli olmasın. Bu insanlar resimde bile temizler" dedi.

    Polis memuru "Bu vatan için canını vermiş insanların yüzü. Resimde dahi kirli olamaz! Vatan için canını vermiş insanlar!" diyerek tüm şehitlerin fotoğraflarını temizledi. Trafik polisi" uyarıda bulunmayı da ihmal etmedi: "Ara sıra temizleyin!"

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    Haberler Güncel Son dakika: Sosyal medya bunu konuşuyor! Çevirme yapan trafik polisi şehit resimlerini elleriyle temizledi!