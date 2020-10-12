"SIRA BEKLEYEN İNSANLAR; YOK"

Surel, koronavirüs ile mücadelede filyasyon modelinin ve ekiplerinin yaptıkları işlerin büyük katkısı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Sayın bakanımızın ağzından dünya ilk defa filyasyon denilen çalışmayı duydu. Filyasyonda bu tip hastalıkların tedavisinde birinci aşama o hastalığı taşıyan kişiyi izole etmektir. Hastalığın diğer insanlara bulaşmasını engellemek ve bir insanı en kaliteli, en konforlu izole edeceğiniz yer de kendi evidir. Biz filyasyon çalışmalarıyla beraber şu anda ortalama 3-4 saat içerisinde, yani sizin virüs taşıdığınız tespit edildiği andan itibaren 3-4 saat içerisinde bizim Sağlık Bakanlığı çalışanlarımız evinize geliyor. Sizi muayene ediyor, ilaçlarınızı veriyor ve günlük olarak takip etmeye başlıyor. Herhangi bir semptom gelişirse, rahatsızlanırsanız veya hastaneye ihtiyaç duyarsanız da hemen ambulansla alınıp hastaneye getiriliyor. İşte filyasyon bu demek. Ve filyasyon kuvvetli ve aktif uygulandığı zaman neredeyse hastanelere hiçbir yük düşmüyor. Hastanemiz içerisinde gördünüz mü hiç böyle bir hınca hınç kalabalık, sıra bekleyen insanlar; yok. Şükürler olsun ki biz bunu pandeminin hemen hemen tamamında hiç yaşamadık."