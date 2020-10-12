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    • 12.10.2020 13:56
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    Son dakika: ’ta bagajında taşıyan taksi sürücüsü yakalandı

    Son dakika haberine göre, ’un ilçesinde ticari taksiyle sevkiyatı yapan bir sürücü, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

    Taksinin bagajında ele geçirildi!
    Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yla mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. İlçede bir ticari taksiyle uyuşturucu kuryeliği yapıldığı bilgisini edinen polis, dün Mevlana Mahallesi Sultan Murat Caddesi civarında söz konusu taksiyi takibe aldı. Takip edilen taksi önü kesilerek durduruldu.





    2 KİLOGRAM ELE GEÇİRİLDİ
    Taksi sürücüsü Hakim D. gözaltına alınırken, aracın bagajında yapılan aramada yedek lastik yatağına gizlendiği ileri sürülen 4 parça halinde 2 kilogram bonzai, 1 cep telefonu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 400 lira nakit para ele geçirildi.

    Kullandığı taksiyle 'kuryelik' yaptığı değerlendirilen ve yakalanarak gözaltına alınan Hakim D., polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.
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    Haberler Güncel Son dakika: Esenyurt’ta bagajında uyuşturucu taşıyan taksi sürücüsü yakalandı