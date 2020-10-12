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    • 12.10.2020 07:32
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    Son dakika: 'nde korkutan | Son depremler

    Son dakika haberine göre, açıklarında sabah saat 7:11'de 5 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem ve çevresinden de hissedildi. Ayrıca gece saatlerinde Ege Denizi'nde 4,8 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

    Ege Denizi'nde korkutan deprem
    açıklarında sabah saat 7:11'de 5 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem ve çevresinden de hissedildi. Ayrıca gece saatlerinde Ege Denizi'nde 4,8 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.


    SON DEPREMLER

    Tarih(TS) Ajans Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Ülke İl İlçe Köy Diğer EventID
    Detay 12.10.2020 07:11:30 AFAD 35.7495 26.1715 11.12 Mw 5.0 - - - - Ege Denizi, 49.56 km.Lasithi (Yunanistan), 149.17 km. Datça (Mugla) 481880
    Detay 12.10.2020 05:38:56 AFAD 35.7026 26.3668 4.58 Mw 3.7 - - - - Ege Denizi, 43.05 km.Lasithi (Yunanistan), 141.09 km. Datça (Mugla) 481879
    Detay 12.10.2020 05:08:03 AFAD 35.6491 26.6718 10.02 ML 2.4 - - - - Ege Denizi, 32.80 km.Dodecanese (Yunanistan), 130.40 km. Datça (Mugla) 481878
    Detay 12.10.2020 04:58:26 AFAD 35.6183 26.7110 12.81 ML 2.9 - - - - Ege Denizi, 27.91 km.Dodecanese (Yunanistan), 131.66 km. Datça (Mugla) 481877
    Detay 12.10.2020 04:58:03 AFAD 36.9213 27.5560 7.00 ML 1.1 Türkiye - - - Gokova Korfezi, 6.00 km. Bodrum (Mugla) 481876

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    Haberler Güncel Son dakika: Ege Denizi'nde korkutan deprem | Son depremler