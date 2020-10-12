Ege Denizi açıklarında sabah saat 7:11'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Muğla ve çevresinden de hissedildi. Ayrıca gece saatlerinde Ege Denizi'nde 4,8 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.
SON DEPREMLER
Tarih(TS) Ajans Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Ülke İl İlçe Köy Diğer EventID
Detay 12.10.2020 07:11:30 AFAD 35.7495 26.1715 11.12 Mw 5.0 - - - - Ege Denizi, 49.56 km.Lasithi (Yunanistan), 149.17 km. Datça (Mugla) 481880
Detay 12.10.2020 05:38:56 AFAD 35.7026 26.3668 4.58 Mw 3.7 - - - - Ege Denizi, 43.05 km.Lasithi (Yunanistan), 141.09 km. Datça (Mugla) 481879
Detay 12.10.2020 05:08:03 AFAD 35.6491 26.6718 10.02 ML 2.4 - - - - Ege Denizi, 32.80 km.Dodecanese (Yunanistan), 130.40 km. Datça (Mugla) 481878
Detay 12.10.2020 04:58:26 AFAD 35.6183 26.7110 12.81 ML 2.9 - - - - Ege Denizi, 27.91 km.Dodecanese (Yunanistan), 131.66 km. Datça (Mugla) 481877
Detay 12.10.2020 04:58:03 AFAD 36.9213 27.5560 7.00 ML 1.1 Türkiye - - - Gokova Korfezi, 6.00 km. Bodrum (Mugla) 481876
SON DEPREMLER
Tarih(TS) Ajans Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Ülke İl İlçe Köy Diğer EventID
Detay 12.10.2020 07:11:30 AFAD 35.7495 26.1715 11.12 Mw 5.0 - - - - Ege Denizi, 49.56 km.Lasithi (Yunanistan), 149.17 km. Datça (Mugla) 481880
Detay 12.10.2020 05:38:56 AFAD 35.7026 26.3668 4.58 Mw 3.7 - - - - Ege Denizi, 43.05 km.Lasithi (Yunanistan), 141.09 km. Datça (Mugla) 481879
Detay 12.10.2020 05:08:03 AFAD 35.6491 26.6718 10.02 ML 2.4 - - - - Ege Denizi, 32.80 km.Dodecanese (Yunanistan), 130.40 km. Datça (Mugla) 481878
Detay 12.10.2020 04:58:26 AFAD 35.6183 26.7110 12.81 ML 2.9 - - - - Ege Denizi, 27.91 km.Dodecanese (Yunanistan), 131.66 km. Datça (Mugla) 481877
Detay 12.10.2020 04:58:03 AFAD 36.9213 27.5560 7.00 ML 1.1 Türkiye - - - Gokova Korfezi, 6.00 km. Bodrum (Mugla) 481876