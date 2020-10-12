Marmara'da korkutan görüntü! Gören telefona sarıldı

Bu durumların küresel iklim değişikliklerine ve mevsim sürelerinin uzamasına bağlı olduğunu ifade eden Şirin, "Endişeye gerek yok. Bulunduğumuz yıl dünyanın son yüzyıldaki yaşadığı ortalama değerler bakımından en sıcak yaz mevsimlerinden biriydi. Deniz suyu sıcaklığının halen yüksek seyretmesi plankton artışını tetiklemektedir. Bu da mevsimsel hareketliliği olan denizanası türleri için uygun besin ortamı oluşturmaktadır. Bu durum aslında normalde her yıl olan olayların şiddetli veya oldukça zayıf yani uçlara kayarak yaşamımıza girdiğinin başka bir kanıtıdır." diye konuştu.