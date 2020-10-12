13 BİN LİRAYA YAKIN CEZA

İZBAN'da sigara içen,yüksek sesle şarkılar söyleyen gruptan iki kişi, polis tarafından yakalandı ve haklarında işlem yapıldı. Cem K. ile Gökçen Ö.'ye Kabahatlar Kanunu kapsamında 6 bin 487'şer lira, toplamda 12 bin 974 lira para cezası kesildiği öğrenildi