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    • 12.10.2020 10:24
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    'nün bilişim yapılanmasına operasyon! 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı

    Bürosu tarafından, / silahlı terör örgütünün 2011-2014 yılları arasında bir kısım mensupları arasında kullanılmak üzere oluşturulan hücresel haberleşme ağını kullandığının tespit edilmesi üzerine bilişim yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında; 1’i Başmüfettişi olmak üzere 6’sı aktif çalışmakta olan toplam 14 şüpheli hakkında 12.10.2020 tarihinden geçerli olmak üzere Ankara merkezli 4 ilde gözaltı kararı verilmiştir.

    DHA
    FETÖ'nün bilişim yapılanmasına operasyon!
    Son dakika haberine göre Bürosu tarafından, / silahlı terör örgütünün 2011-2014 yılları arasında bir kısım mensupları arasında kullanılmak üzere oluşturulan hücresel haberleşme ağını kullandığının tespit edilmesi üzerine bilişim yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında; 1'i Başmüfettişi olmak üzere 6'sı aktif çalışmakta olan toplam 14 şüpheli hakkında 12.10.2020 tarihinden geçerli olmak üzere Ankara merkezli 4 ilde gözaltı kararı verilmiştir.

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    Haberler Güncel FETÖ'nün bilişim yapılanmasına operasyon! 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı