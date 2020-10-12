Ersin Tatar kimdir, kaç yaşında, siyasi kariyeri nasıl? KKTC Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar kimdir? KKTC Cumhurbaşkanlığı seçiminde en çok oyu alarak ikinci tura kalan Ersin Tatar kimdir sorusuna yanıt aranıyor. KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçiminde 7'si bağımsız 11 aday yarıştı. Tatar ilk turda 32,34 oranında oy aldı.

ERSİN TATAR KİMDİR?

31 Ekim 2018'den beri Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlık görevini yürüten Ersin Tatar 1960 yılında Lefkoşa'da doğdu.

Lise öğrenimini İngiltere'de tamamlayan, 1982 yılında Cambridge Üniversitesinden mezun olan ve 1982-1986 yıllarında İngiltere'de PriceWaterhouse'da çalışan Tatar, "CharteredAccountant" unvanını aldı.