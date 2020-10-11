Sivilce nasıl geçer, tedavi yöntemleri nelerdir? Sivilce neden çıkar?

SİVİLCE NASIL OLUŞUR?

Yağ bezlerinin çok büyük bir kısmı kıl köklerinin içinde bulunur. Bu bezlerin, cilde açılan kanalları vardır. Bu kanallar tıkandığı zaman sivilceler oluşur. Yağ bezlerinden sebum denilen bir madde salgılanır. Yağ yapısında bir madde olan sebum cildi korur. Sebum, kıl kökünden dışarıya çıkamadığı zaman birikir ve sivilce oluşumuna neden olur. Burada biriken bu madde ölü hücrelerin atılmasını engeller ve tıkanıklığa sebep olur. Böylece bakterilerin üremesi için uygun ortam oluşur.

Bu bakterilerin çoğalmasıyla kızarıklık, şişlik ve ağrı oluşur. İltihap meydana gelir. Bu durumun uzun sürmesi sonucu sivilce patlar ve içindeki sıvı dışarı akar.

Stres ve endişe de akneyi arttırır. Stresli bir dönem genelde öğrenciler için sınav dönemleridir. Bu dönemde sivilceleriniz artar. Ayrıca bu dönemde sivilce ile oynama eğilimi artar. Adet döneminde, hormon miktarı değiştiğinden, akneler çoğalabilir. Ayrıca var olan bir sivilceyi sıkmak, durumu daha da kötüleştirir. Hem cilde zarar verilir hem de sivilcelerin artmasına neden olunur. Sıkıldıktan sonra deride iz kalabilir. Ayrıca iyileşme gecikir.