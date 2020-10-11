Sivilce nasıl geçer, tedavi yöntemleri nelerdir? Sivilce neden çıkar?

En yaygın cilt sorunlarından biri olan sivilceler özellikle erginlik döneminde görülse de farklı zamanlarda da rastlanılabilir. Hem görüntüsü hem kaşıntı hissi hem de acısıyla oldukça can sıkıcıdır. Dolayısıyla hemen hemen hergün sivilce nasıl geçer, tedavi yöntemleri nelerdir? Sorularının yanıtı araştırılır. Sivilceler pek çok nedene bağlı olarak oluşabilir ve iz kaldığı durumlarda olabilir, bu nedenle ellememek sıkmaya çalışmamak önemlidir.
SİVİLCE NASIL OLUŞUR?
Yağ bezlerinin çok büyük bir kısmı kıl köklerinin içinde bulunur. Bu bezlerin, cilde açılan kanalları vardır. Bu kanallar tıkandığı zaman sivilceler oluşur. Yağ bezlerinden sebum denilen bir madde salgılanır. Yağ yapısında bir madde olan sebum cildi korur. Sebum, kıl kökünden dışarıya çıkamadığı zaman birikir ve sivilce oluşumuna neden olur. Burada biriken bu madde ölü hücrelerin atılmasını engeller ve tıkanıklığa sebep olur. Böylece bakterilerin üremesi için uygun ortam oluşur.
Bu bakterilerin çoğalmasıyla kızarıklık, şişlik ve ağrı oluşur. İltihap meydana gelir. Bu durumun uzun sürmesi sonucu sivilce patlar ve içindeki sıvı dışarı akar.
Stres ve endişe de akneyi arttırır. Stresli bir dönem genelde öğrenciler için sınav dönemleridir. Bu dönemde sivilceleriniz artar. Ayrıca bu dönemde sivilce ile oynama eğilimi artar. Adet döneminde, hormon miktarı değiştiğinden, akneler çoğalabilir. Ayrıca var olan bir sivilceyi sıkmak, durumu daha da kötüleştirir. Hem cilde zarar verilir hem de sivilcelerin artmasına neden olunur. Sıkıldıktan sonra deride iz kalabilir. Ayrıca iyileşme gecikir.
LİMON
Sivilce izleri, vücudumuzda morarmalara, kızarmalara ve kararlamalara sebep oluyor. Limon cilt üzerindeki lekeleri açma konusunda oldukça etkili. Yani, sivilce izlerinizin rengini açarken kullanabilirsiniz. Ayrıca ölü derileri atmak konusunda da oldukça başarılı.
1 çay kaşığı limon ve balı karıştırıp, sivilcelerinizin üzerine uygulayın. 15 dakika bekletin. Bunu günde bir kere düzenli olarak yapın.
HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI
Hindistan cevizi yağı son dönemlerde oldukça popüler. Sivilceler için faydası ise, E vitamini açısından oldukça zengin ve içerisinde olan yağ asitleri sivilce izlerinin iyileşme sürecini arttıracaktır.
Yapmanız gereken sadece ılıklaşmış ve biraz sıvılaşmış yağı, sivilcelerin üzerine uyguladıktan sonra 45 dakika bekleyin ve yıkayın. İzleriniz geçene kadar, günde bir kere uygulayın.
ALOE VERA
Aloe vera, cilde en iyi gelen doğal maddelerin başında geliyor. Doğal bir nemlendirici olan Aloe vera, izlerinizi iyileştirmek için oldukça etkili. Bitki satan yerlerden alabilirsiniz ve yetiştirmesi de oldukça kolay. Bir parça kestikten sonra, doğrudan izin üzerine uygulayın ve 45 dakika kadar bekletin. Cildinizdeki sivilce izleri geçene kadar uygulayın.
ELMA SİRKESİ
Elma sirkesinin içeriğinde alfa hidroksi asidi bulunur. Bu içeriği sayesinde cildi temizler ve ölü hücrelerden arındırır. Kan dolaşımını hızlandırması sayesinde cilt parlak ve yumuşak bir görünüm kazanır. Cildin pH değerinin dengelenmesini sağlar. Bu sayede ciltteki gözenekler ufalır. Elma sirkesiyle yeni hücre üretimi desteklendiğinden sivilce lekeleri de ortadan kalkar.
1 bardak suya çeyrek bardak ölçüsünde elma sirkesi ekleyin.
Suyla seyrelttiğiniz elma sirkesini pamukla dairesel hareketler yaparak cildinize sürün. Günde 2 defa bu maske yapılabilir.
Elma sirkesinin cilt üzerindeki etkisinin artması için su yerine demlenmiş yeşil çay da kullanılabilir. Yeşil çay antioksidan özelliğe sahiptir. Bu sayede cilt daha sağlıklı ve parlak bir görünüme sahip olabilir.
ÇİLEK VE BAL
Çileğin içeriğinde bulunan salisilik asit sayesinde cilt temizlenir, sivilceye yol açan bakterilerden arındırılır. Gözenekler derinlemesine temizlenerek küçülür. Çilek sayesinde ciltte yeni hücre üretimi hızlanır. Bal ise antibakteriyel özelliği sayesinde sivilce oluşumunu engeller, mevcut sivilceleri tedavi eder. Yapışkan yapısıyla gözeneklerin daha kolay temizlenmesini sağlar.
3 adet çileği püre haline getirip 2 çay kaşığı bal ile karıştırın.
Elde ettiğiniz homojen karışımı cildinize sürüp 20 dakika bekletin.
Daha sonra ılık suyla durulayın.
Bu maske 1 hafta boyunca günde 2 kez yüze uygulanabilir.