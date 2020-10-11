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    • 11.10.2020 16:40
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    'de panik yaratan patlama

    Yenişehir'de bulunan bir alışveriş merkezinin karşısındaki boş arsada patlama meydana geldi. Patlama sırasında yoldan geçen bir kişi hafif şekilde yaralanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    AA
    Mersin'de panik yaratan patlama

    'in Yenişehir ilçesinde, boş arsada meydana gelen patlamada bir kişi hafif yaralandı.

    Kentteki bir alışveriş merkezinin karşısındaki boş arsada, patlama sesi duyulması üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Arsa civarındaki yoldan geçerken patlama nedeniyle hafif yaralanan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Patlayıcının, ses bombası olduğu üzerinde duran güvenlik güçlerinin soruşturması sürüyor.

    İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de olay yerine giderek bölgede çalışma yapan ekiplerden bilgi aldı.

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